أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية يجتمع مع الأجهزة التنفيذية عبر الفيديو كونفرانس

اجتمع أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسؤلى مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك بحضور العميد أحمد فاضل، مدير متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وفى مستهل اﻻجتماع جدد نائب المحافظ التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، واستقبال كافة الشكاوى والمطالبات الخاصة بالمواطن السكندرى فى مختلف القطاعات، والعمل على سرعة التعامل معها وحلها فى اقرب وقت ممكن.

وشدد أحمد جمال، خلال اﻻجتماع على ضرورة قيام كافة مسئولى اﻻجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعامل الفورى مع مختلف الشكاوى والمطالبات التى ترد عبر منظومة الشكاوى الوحدة التابعة لمجلس الوزراء، والعمل على سرعة ازالة اﻻسباب المتعلقة بتلك الشكاوى وحلها بشكل نهائى، وذلك بما يسهم فى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى محافظة اﻻسكندرية، مؤكداً على ان ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادية السياسية فى هذا الشأن، وكذا تعليمات معالى رئيس مجلس الوزراء باهمية مضاعفة الجهود المبذولة للتعامل مع ما يتم رصده من شكاوى ترد من المواطنين فى مختلف القطاعات.

وأكد نائب المحافظ على انه يتم العمل على رفع كفاءة مؤشرات اﻻداء المتعلقة بمنظومة الشكاوى بالمحافظة، سعيا لتحسين معدﻻت اﻻستجابة لمختلف الشكاوى الواردة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الصدد، بما يسهم فى حل وازالة اى اسباب تتعلق بشكاوى المواطنين.