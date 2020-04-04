واشنطن(أ ش أ)

نشرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مقطع فيديو على حسابها على موقع تويتر اليوم السبت، فيه شرح فيه الجراح العام الأمريكى جيروم آدمز للامريكيين كيفية استخدام الملابس كـ "كمامات"، وأوضح في الفيديو المنشور كيفية استخدام القمصان والكوفية - على سبيل المثال - كـ "كمامات" لتوفير حماية إضافية لمن هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19).

وذكر موقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن هذه التوصيات التي قد توفر حماية إضافية تأتي بعد تحديث بعد أن توصلت دراسات جديدة إلى أن بعض الأشخاص المصابين قد يكون بوسعهم نقل الفيروس حتى دون ظهور أعراض عليهم. وأضاف المراكز أنه في ضوء هذا الدليل الجديد تنصح الأمريكيين باستخدام ملابسهم ككمامات في الأماكن العامة التي يصعب فيها اتباع إجراءات التباعد الجسدي مثل محلات البقالة والصيدليات وخاصة في المناطق التي يكثر فيها العدوى.

وفى 23 مارس الماضى، حذر رئيس هيئة خدمات الصحة العامة الأميركية جيروم آدمز، من أن حدة وباء كورونا المستجد ستشتد هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الناس فى شتى أنحاء البلاد لا يأخذون التهديد بجدية كافية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال آدمز خلال لقاء مع شبكة (NBC) الإخبارية الأميركية "أريد من أمريكا أن تدرك أن الوضع في هذا الأسبوع، سيصبح سيئا"، مشيراً إلى أن فيروس كورونا (كوفيد-19) ينتشر لأن الكثيرين وخصوصاً الأصغر سناً، لا يلتزمون بإرشادات البقاء فى المنزل وممارسة التباعد الاجتماعي.

كما عرّج فى حديثه على الشباب الذين يتجاهلون الإنذارات ويتدفقون على شواطئ كاليفورنيا ومن يقصدون منطقة ناشيونال مول الشهيرة في العاصمة الأميركية القريبة من البيت الأبيض، مؤكدًا أن على الجميع أن يتصرفوا على أنهم مصابون بالفيروس الآن، سواء باختبار أو من دون اختبار، وأن يفهموا أنهم قد ينقلوا المرض إلى شخص آخر أو قد تلتقطه من شخص آخر .

وأوضح في معرض رده على سؤال حول الضغط المتزايد على الرئيس دونالد ترامب لكي يستخدم قانون الإنتاج الدفاعي لإلزام الشركات بتكثيف إنتاج الإمدادات الطبية الضرورية في جهود مكافحة الوباء، قال آدمز: إن الخطوة ليست ضرورية في هذه المرحلة.

وختم آدمز تصريحاته بالقول إن "النقطة المهمة الأخرى هو أننا لن نتجاوز هذه المشكلة من خلال أجهزة التنفس، الطريقة التي يمكن من خلالها وقف انتشار مرض معدٍ مثل الذي نواجهه، تكون عبر تدابير للتخفيف من حدته ومنع الناس من الإصابة به في المقام الأول".