اليوم السابع
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محافظة القاهرة توزع الهدايا على دور الأيتام بعد إرجاء احتفالها بيوم اليتيم

السبت، 04 أبريل 2020 04:44 م
محافظة القاهرة توزع الهدايا على دور الأيتام بعد إرجاء احتفالها بيوم اليتيم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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وزعت محافظة القاهرة اليوم الهدايا على عدد من دور الأيتام بالعاصمة بمناسبة يوم اليتيم، ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء لزيارة دور الأيتام ومشاركتهم معنويًا وماديًا.
 
وأوضح محافظ القاهرة أن إرجاء الاحتفال بيوم اليتيم إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى أن العاصمة ستحتفل بيوم اليتيم هذا العام بطريقة مختلفة حيث ستقوم المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن والجمعيات الأهلية بإرسال الهدايا للأطفال حتى دورهم حفاظًا على سلامتهم .
 
ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تحية للأطفال فى يوم اليتيم الذى يحل فى الجمعة الأولى من شهر أبريل كل عام .
 
وفى سياق أخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين .
 
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .
 
 
 

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