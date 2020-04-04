اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 01:17 م
خالد صلاح
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فنادق ولاية نيفادا الأمريكية تضيئ بالقلوب تشجيعا للمواطنين لتحمل حظر التجوال

السبت، 04 أبريل 2020 01:17 م
فنادق ولاية نيفادا الأمريكية تضيئ بالقلوب تشجيعا للمواطنين لتحمل حظر التجوال نيفادا
أ ش أ

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أضاءت العديد من فنادق ولاية نيفادا الأمريكية بالقلوب تشجيعا للمواطنين على تحمل الحظر، وتضامنا مع ضحايا فيروس كورونا حول العالم حيث تم تسجيل على مدار 24 ساعة الماضية 5 آلاف حالة وفاة و76 ألف حالة إصابة جديدة وهو رقم كبير خلال يوم، وتخطى عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 60 ألف حالة، وفيما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من مليون و130 ألف حالة، وبلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى أكثر من 234 ألف حالة، وذلك وفق موقع worldometers.

وتشكل الولايات المتحدة أكثر دولة سجلت وفيات جديدة خلال 24 ساعة (1480)، ثم فرنسا (1120) وإسبانيا (932)، وفيما أعلنت الصين عن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.
 
 
أحد الفنادق
أحد الفنادق
 

شوارع نيفادا
شوارع نيفادا
 

فندق بولاية نيفادا
فندق بولاية نيفادا

فندق يرسم فيجاس سترونج
فندق يرسم فيجاس سترونج

فندق يرسم قلب
فندق يرسم قلب

قلوب على الفنادق
قلوب على الفنادق

قلوب
قلوب

 


نيفادا

الولايات المتحدة

كورونا

فيروس كورونا

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