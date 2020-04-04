فرق طبية ثابتة على مداخل الشرقية لفحص الوافدين للمحافظة من فيروس كورونا

الشرقية – إيمان مهنى

أعلنت محافظة الشرقية، تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة باستخدام أجهزة الكاشف الحراري لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة ولرصد أي حاله مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد علي أن يتم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ومرفق الإسعاف بالإضافة إلي إجراء أعمال تعقيم وتطهير للسيارات كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروس لتتحول الأكمنة الأمنية إلي نقاط رصد حقيقة تساعد في إحكام الرقابة والسيطرة علي الفيروس والحد من انتشاره.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ الدكتور ممدوح غراب لوضع خطه تنفيذية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بتشكيل فرق عمل مدربة لإجراء المسح الحراري علي رواد القطارات بمحطات السكك الحديدية الرئيسية ولرصد أي حالات مشتبه إصاباتها بالفيروس والتعامل معها فوراً بالتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة مع الحالة.

أكد محافظ الشرقية أن عملية المسح الحراري التي ستجري في الأكمنة الثابتة ما هي إلا إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ولإحكام الرقابة والسيطرة علي مداخل ومخارج المحافظة وللحد من انتشار العدوي، مشيرا إلي أن الفرق الطبية ستعمل علي مدار اليوم وخلال ساعات الحظر للتعامل مع العناصر المستثناة من قرار الحظر مشيرا إلى أنه سيتم الدفع بأكثر من فريق طبي خاصة في المنافذ والأكمنة التي تشهد كثافة عاليه في حركه عبور السيارات إلى نطاق المحافظة.

ناشد المحافظ المواطنين القادمين للمحافظة بالتعاون مع الفرق الطبيه والإلتزام بالإرشادات الصحية لسرعة إنهاء إجراءات دخولهم للمحافظة ولرصد الحالات المشتبه بها والتعامل الفوري معها.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية أنه تم التنسيق مع ممثلي المناطق الصناعية لإلزام أصحاب المنشآت الصناعية بتشكيل فرق طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة وجمعية الهلال الأحمر لإجراء مسح حراري للعاملين بها وإعداد تقرير يومي للعرض علي المحافظ مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجان متابعة بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة للمرور علي المنشآت الصناعية للتأكد من التزام أصحابها بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين بها.

وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء خالد البروي مساعد مدير الأمن للشئون المالية و الإدارية والعميد رضا فوزي مدير إدارة المرور والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة و وائل الالفي وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس أحمد فوزى وكيل وزاره الطرق والدكتور أحمد علي مدير مرفق إسعاف الشرقية والدكتور إيهاب عبد المنعم مدير عام إسعاف القناة والدكتور محمد حبيب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر والدكتور حسام عبد العزيز عضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر .