اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 10:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فرق طبية ثابتة على مداخل الشرقية لفحص الوافدين للمحافظة من فيروس كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 10:45 م
فرق طبية ثابتة على مداخل الشرقية لفحص الوافدين للمحافظة من فيروس كورونا محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الشرقية، تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة باستخدام أجهزة الكاشف الحراري لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة ولرصد أي حاله مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد علي أن يتم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ومرفق الإسعاف بالإضافة إلي إجراء أعمال تعقيم وتطهير للسيارات كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروس لتتحول الأكمنة الأمنية إلي نقاط رصد حقيقة تساعد في إحكام الرقابة والسيطرة علي الفيروس والحد من انتشاره.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ الدكتور ممدوح غراب  لوضع خطه تنفيذية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بتشكيل فرق عمل مدربة لإجراء المسح الحراري علي رواد القطارات بمحطات السكك الحديدية الرئيسية ولرصد أي حالات مشتبه إصاباتها بالفيروس والتعامل معها فوراً بالتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة مع الحالة.

أكد محافظ الشرقية أن عملية المسح الحراري التي ستجري في الأكمنة الثابتة ما هي إلا إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ولإحكام الرقابة والسيطرة علي مداخل ومخارج المحافظة وللحد من انتشار العدوي، مشيرا إلي أن الفرق الطبية ستعمل علي مدار اليوم وخلال ساعات الحظر للتعامل مع العناصر المستثناة من قرار الحظر مشيرا إلى أنه سيتم الدفع بأكثر من فريق طبي خاصة في المنافذ والأكمنة التي تشهد كثافة عاليه في حركه عبور السيارات إلى نطاق المحافظة.

ناشد المحافظ المواطنين القادمين للمحافظة بالتعاون مع الفرق الطبيه والإلتزام بالإرشادات الصحية لسرعة إنهاء إجراءات دخولهم للمحافظة ولرصد الحالات المشتبه بها والتعامل الفوري معها.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية أنه تم التنسيق مع ممثلي المناطق الصناعية لإلزام أصحاب المنشآت الصناعية بتشكيل فرق طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة وجمعية الهلال الأحمر لإجراء مسح حراري للعاملين بها وإعداد تقرير يومي للعرض علي المحافظ مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجان متابعة بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة للمرور علي المنشآت الصناعية للتأكد من التزام أصحابها بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين بها.

وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء خالد البروي مساعد مدير الأمن للشئون المالية و الإدارية والعميد رضا فوزي مدير إدارة المرور والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة و وائل الالفي وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس أحمد فوزى وكيل وزاره الطرق والدكتور أحمد علي مدير مرفق إسعاف الشرقية والدكتور إيهاب عبد المنعم مدير عام إسعاف القناة والدكتور محمد حبيب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر والدكتور حسام عبد العزيز عضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر .


الشرقية

اخبار الشرقية

كورنا

صحة الشرقية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الشرقية : بدء إجراءات طرح 272 وحدة سكنية بالزقازيق

الخميس، 02 أبريل 2020 03:45 م

تعرف على حصاد إجراءات محافظة الشرقية لمواجهة فيروس كورونا خلال 15 يوما

الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:28 م

شاهد.. جولة محافظ الشرقية بمدارس أبو حماد لتسليم المعاشات وشرائح التابلت

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:56 م

فيديو وصور.. ذكرى رحيل العندليب الأسمر.. أهالى قرية عبد الحليم حافظ بالشرقية يسردون مواقفه الإنسانية.. العم عبدالعزيز: لف على 45 أسرة من البسطاء ووزع عليهم العيدية.. وأحد العاملين فى عزبته يروى تفاصيل بيع منزله

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:16 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرعاية الصحية: تخصيص مستشفى المبرة ببورسعيد وتجهيزها لفرز حالات كورونا

الرعاية الصحية: تخصيص مستشفى المبرة ببورسعيد وتجهيزها لفرز حالات كورونا

وزير التعليم يحدد عدة إرشادات لطلاب أولى ثانوى قبل امتحان غدا التجريبى

وزير التعليم يحدد عدة إرشادات لطلاب أولى ثانوى قبل امتحان غدا التجريبى

الداخلية تواجه كورونا والجريمة معا.. تحريز 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاش و70 كيلو هيروين.. والقبض على 8 مطلوبين لحبل المشنقة و422 محكوما عليهم بالمؤبد.. وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه.. إنفوجراف

الداخلية تواجه كورونا والجريمة معا.. تحريز 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاش و70 كيلو هيروين.. والقبض على 8 مطلوبين لحبل المشنقة و422 محكوما عليهم بالمؤبد.. وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه.. إنفوجراف

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة