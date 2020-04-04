ضبط لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى وتحرير محاضر تموينية فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برئاسة محمد عبد الحميد إمبابى بالإشتراك مع الطب البيطرى والتموين حملة على الأسواق ومحلات الجزارة بدائرة مركز سوهاج وكذلك على المقاهي والمطاعم والهيبرات وجميع أسواق بيع المواد الغذائية بقرى إدفا وعرابة ابو دهب ونجوعهما وقريه بني زار وأولاد نصير ونجوعها حيث تم ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى فى عدد من محلات الجزارة وتم إعدامها.

كما تم تحرير عدد من المحاضر عدم حمل شهادة صحية وذلك بناءا على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفى وقت سابق شنت الوحده المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس المركز حملة نظافة مسائية ورش تعقيم وتطهير جميع شوارع مدينة البلينا وتم رفع حولى 45 طن من القمامة والمخلفات وذلك كإجراء احترازى لمجابهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة المواطنين وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالاهتمام بمنظومة النظافه وتعقيم وتطهير الشوارع بالمدن والأحياء.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة البلينا بتفقد حمله نظافة مكبرة بقرية بنى حميل التابعة لمركز البلينا استهدف طريق المره وتم رفع أكثر من حولى 175 طن من التراكمات وذلك بحضور جمال عبد السلام سكرتير القريه وعلى عبد العزيز مساعد رئيس قرية بنى حميل وذلك لظهور القريه بالمظهر الحضارى الذى يليق بها.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بسوهاج، برئاسة لطفى محمد على رئيس المركز، وتحت إشراف هلال زكى ومحمد فقير نواب رئيس المركز المدينة حملة مكبرة على الأسواق لمراقبة الأسعار، حيث أسفرت عن تحرير 39 محضرا تموينيا وصحة وأشغالات ونظافة، وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمراقبة الأسواق.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برئاسة محمد عبد الحميد امبابي حملة للقيام بأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والميادين، حيث تم رفع 10 طن قمامة من منطقة القنابرة، ورفع 30 طن قمامة من طريق نجع العسيرات، وذلك بناءا على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والميادين.



