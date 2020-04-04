صور.. شركة مياه القليوبية تعقم المحطات مواقع العمل بالمحافظة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه تم تعقيم كافة مواقع العمل بالمواد المطهرة لمقاومة فيروس كورونا المستجد بصفة دورية لحماية العاملين من مخاطر هذا الفيروس.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ، قد أعلنت الدفع بسيارات النافورى التابعة للشركة والموجودة بافرع الشركة جميع مدن المحافظة، للمشاركة في أعمال تطهير الشوارع وتعقيمها للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك للمساهم في الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد "مجاهد" في أنه تم توجيه رؤساء الأفرع للشركة بالمدن على العمل على الدفع بسيارات النافورى بكل مدينة للمساهمة في أعمال التطهير وذلك تفعيلا لدور المشاركة من قبل الشركة للحفاظ على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أن جالس المدن ستوفر مواد التعقيم على أن يتم تعبئة سيارات المياه والمشركة في أعمال التعقيم بشكل دورى.

فيما أكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



















