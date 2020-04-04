اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. شركة مياه القليوبية تعقم المحطات مواقع العمل بالمحافظة

السبت، 04 أبريل 2020 01:31 م
صور.. شركة مياه القليوبية تعقم المحطات مواقع العمل بالمحافظة جانب من التطهير
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس مصطفى مجاهد،  رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه تم تعقيم كافة مواقع العمل بالمواد المطهرة لمقاومة فيروس كورونا المستجد بصفة دورية لحماية العاملين من مخاطر هذا الفيروس.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ، قد أعلنت  الدفع بسيارات النافورى التابعة للشركة والموجودة بافرع الشركة جميع مدن المحافظة، للمشاركة في أعمال تطهير الشوارع وتعقيمها للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك للمساهم في الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

 

وأكد "مجاهد" في أنه تم توجيه رؤساء الأفرع للشركة بالمدن على العمل على الدفع بسيارات النافورى بكل مدينة للمساهمة في أعمال التطهير وذلك تفعيلا لدور المشاركة من قبل الشركة للحفاظ على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أن جالس المدن ستوفر مواد التعقيم على أن يتم تعبئة سيارات المياه والمشركة في أعمال التعقيم بشكل دورى.

 

فيما أكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

5
 
 
6
 

 

7
 

 

 


وزاره الإسكان

شركات المياه

شركه مياه القليوبيه

محافظه القليوبيه

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور..شركة مياه القليوبية تعقم مراكز خدمة العملاء والمحطات

السبت، 21 مارس 2020 04:12 م

شركة مياه القليوبية تتخذ اجراءات احترازية لجميع العاملين لمواجهه تداعيات فيروس الكورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:13 م

شركة مياه القليوبية تنجح في رفع مياه الأمطار من محطة قطارات بنها

الجمعة، 13 مارس 2020 09:47 م

صور.. سيارات شركة مياه القليوبية تواصل أعمال شفط الأمطار من شوارع المحافظة

الجمعة، 13 مارس 2020 12:21 م

رئيس شركة مياه القليوبية يتابع أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع المحافظة ليلا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

مشروع قانون العمل يلزم بتعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة

مشروع قانون العمل يلزم بتعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة

انتهاء عاشر أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء عاشر أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة