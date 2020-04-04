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صور.. تدريب عملى لـ"أطبار بنها الجامعى" للتعامل مع مصابى "كورونا"

السبت، 04 أبريل 2020 11:59 ص
صور.. تدريب عملى لـ"أطبار بنها الجامعى" للتعامل مع مصابى "كورونا" مستشفى بنها
القليوبية نيفين طه

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أجرت مستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية يوم عمل تدريب ميدانى على التعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وشارك فى تلك التدريب كلا من أطباء الإستقبالات والتمريض بالمستشفى وتم تدريبهم على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كرونا «COVID 19 » وايضا على الممارسات العامة لمكافحة العدوى وكيفية تطهير البيئة وتعقيمها للحد من انتشار الفيروس وكيفية الوقاية منه.

قامت بالتدريب الدكتورة عبير السيد مدير وحدة مكافحة العدوى  وذلك  بأشراف  الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها، رئيس مجلس إدارة المستشفيات وعميد كلية الطب بجامعة بنها، والدكتور  طارق عيسوى المدير التنفيذى للمستشفي.

كما أعلنت إدارة مستشفى بنها الجامعي، أنه لا يوجد نقص فى المستلزمات الطبية بالمستشفى، وأشار الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى بنها الجامعي، فى تصريحات صحفية إلى أن العمل يتم فى المستشفى على قدم وساق لتوفير كافة الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى .

وتابع مدير المستشفى أنه لا صحة من نقص الواقيات الشخصية أو أى مستلزمات طبية بجانب أن المستشفى بدأت بالفعل بمشاركة ومساهمة بعض أفراد ومؤسسات من المجتمع المدنى بالتبرع للمستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة لها طبقا للمواصفات اللازمة، كما أن المستشفى بكافة العاملين بها حريصة فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وحماية جميع العاملين والمرضى والمترددين على المستشفيات.

وأعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عن عدة إجراءات احترازية قامت بها إدارة مستشفى بنها الجامعى بإشراف الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفى والدكتور طارق العيسوى المدير التنفيذى للمستشفى منها المرور الدورى والمستمر للتوعية بخطر انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكيد على اتباع تعليمات وزارة الصحة فى النظافة الشخصية وطرق التعامل مع المرضى وطرق مكافحة العدوى وإجراءات السلامة والصحة المهنية بجانب تعقيم العيادات الخارجيه بالمستشفيات بالتعاون مع وحده الأزمات والكوارث بالجامعة.

وأشار إلى أنه تم إخلاء الزائرين وإلغاء الزيارة من المستشفيات ومنع الزيارة طبقا لقرار وزير التعليم العالى بالتعاون مع الأمن الإدارى حفاظا على صحة المرضى .

 

 

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بنها

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