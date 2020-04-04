تطهير 146 منشأة رياضية ببني سويف لمواجهة فيروس كورونا

بني سويف أيمن لطفي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فعاليات حملة التطهير والتعقيم التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة، والتي شملت 146 منشأة رياضية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وأثنى محافظ بني سويف في تصريحات له اليوم السبت، على مجهودات الشباب ومساهمتهم الفاعلة فى فعاليات الحملة وكذلك مشاركتهم في حملات بالجهود الذاتية لتطهير القرى، لمجابهة انتشار فيروس كورونا، والتزامهم التام بإجراءات الوقاية ،مثمنا تضافر كافة الجهود والتعاون مع مختلف الجهات من أجل توعية المواطنين بالفيروس المستجد وطرق الوقاية منه.

ومن جانبه أوضح أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة أن خطة التعقيم والتطهير الجاري تنفيذها ضمن خطة المحافظة، التي تشارك فيها كافة الجهات المعنية،والمتسقة مع توجيهات وزارة الشباب والرياضة، في إطار الخطة الشاملة للدولة، لمجابهة فيروس كورونا ،حيث تم تطهير وتعقيم 137 مركز شباب ونادي و9 مقرات للإدارات الفرعية، مع الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية، وعوامل الأمن والسلامة، وارتداء قفازات الأيدي والكمامات أثناء عملية التطهير، ومراعاة المسافات بين أعضاء فرق العمل،لافتا إلى أن الحملة شارك في تنفيذها العاملون بالهيئات الشبابية والرياضية ومتطوعون من فرق الكشافة والجوالة بمراكز الشباب، وأعضاء مراكز الشباب أيضا.

وعلي صعيد آخر تابع محافظ بني سويف انتظام أعمال توزيع شرائح التابلت بالمدارس التي تم تخصيصها بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات،لتخفيف الزحام والتكدس أمام مقر التوزيع بالشركة، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ،ضمن الاستعدادات الخاصة بالامتحان التجريبي الإليكتروني المقرر إجراءه غدا الأحد،بمشاركة 14 ألف و56 طالبا وطالبة بالصف الأولى الثانوي.

وأشار محافظ بني سويف إلى استمرار أعمال التوزيع والتي بدأت منذ الاثنين الماضي بمقار المدارس المخصصصة لهذا الغرض في كل إدارة تعليمية والبالغ عددها 8 مدارس على مستوى مراكز المحافظة، اذ شهد "اليوم السبت"توزيع 350 شريحة منها 101 شريحة لمدارس الخدمات،لتصل نسبة التوزيع الإجمالية إلى 99.5%،فيما تتواصل أعمال تسليم الشرائح حتى الانتهاء من تحقيق كامل المستهدف.

كما أثنى المحافظ على الجهود غير العادية التي تبذلها الشركة المصرية للاتصالات من خلال التعاون مع المحافظة والجهات المعنية في تسليم الطلاب شرائح التابلت، واستمرار أعمال التوزيع في أيام الأجازات، خاصة وأن موعد الامتحانات لم يتبق عليه سوى ساعات قليلة،حيث يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية لسلامة الطلاب والموظفين سواء من الشركة أو التربية والتعليم ،مؤكدا على أن هذه الفترة تشهد تكاملا وتعاونا غير مسبوق لضمان نجاح الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا،وأن ما تبذله الشركة المصرية للاتصالات يعد جهدا يستحق الاشادة بجانب جهود التربية والتعليم.