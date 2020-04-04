اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 04:57 م
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تشديد إجراءات الفحص الطبى للمسافرين لشمال سيناء عند بوابة بالوظة ..صور

السبت، 04 أبريل 2020 03:56 م
تشديد إجراءات الفحص الطبى للمسافرين لشمال سيناء عند بوابة بالوظة ..صور إجراءات الفحص الطبى
شمال سيناء - محمد حسين

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شددت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم إجراءات الفحص الطبى على مدخل المحافظة الغربى الذى يربطها ببقية المحافظات، وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف الصحى والإعلام بصحة شمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إن مراقبين صحيين وهما عطا عبد النبى عطا ومحمود عبد الله سليمان، يقومان طوال فترة النهار المسموح بها بالسير بمراجعة المسافرين القادمين لمحافظة شمال سيناء من المحافظات الأخرى عند بوابة المحافظة الغربية بكمين بالوظه .

وأشار إلى انه يتم قياس الحرارة وفى حالة أى اشتباه تتبع إجراءات العزل الطبى، كما يتم تسجيل أسماء وعناوين من يمرون عبر البوابه لأول مره لمتابعتهم، وسبق وأكدت مديرية صحة شمال سيناء تكثيف الرقابة الصحية بمنافذ شمال سيناء البرية والبحرية .

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية صحة شمال سيناء، إن فرق المراقبين الصحيين يتواجدون بكثافة لفحص كافة الحالات إلى جانب فرق الحجر الصحى والطب الوقائى.

واشار إلى أن العمل يتم بمنفذ العوجة البرى ومنفذ رفح البرى وميناء العريش البحرى وأنه عند بوابة دخول الصادر يتم الكشف على الداخلين إلى المنفذ من سائقين وقوات حفظ السلام، وجميع الهيئات بالمنافذ يتم يوميا الكشف عليها، و عند رجوع السائقين أو  قوات حفظ السلام وسائقى شاحنات الوارد من الجانب الٱخر يتم اولا قياس درجة الحرارة وإرسال كشوف بأسماء وعناوين وتليفونات وارقام رقم القومى إلى مديريات الصحة للمتابعة الصحية كل حسب محل إقامته.

وقال انه يتم تطهير المنفذ بصفة دائمة للحد من انتشار المرض، وعمل دورات تثقيفية للصف والجنود والسائقين والعاملين بالمنفذ من حيث التعريف بالمرض وطرق العدوى وطرق الوقاية، مشيرا إلى انه يتواجد على منفذ رفح 2 مراقبين و3 تمريض وطبيب بشرى وصيدلي، وعلى منفذ العوجة 2 مراقبين  صحيين وممرض، و مينا العريش البحرى يتواجد به طبيب بشرى و2 مراقبين و ممرض وإداري.

وسبق وأعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ان المحافظة خالية من أى إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم الاشتباه فى عدد 8 حالات من بينها 6 حالات بمستشفى العريش العام وحالتين بمستشفى بئر العبد النموذجي، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع الحالات سلبية..مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصى مع حالات الاشتباه.

أشار المحافظ إلى تخصيص مستشفى بئر العبد النموذجى كمستشفى إحالة فى حالة حدوث جائحة، حيث أنه بقوة 86 سرير و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعي، مؤكدًا على تخصيص أقسام للعزل بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سرير و19 سرير عناية مركزة و21 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى نخل المركزى بطاقة 24 سرير و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعى ومستشفى الشيخ زويد المركزى بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعى واحد، بجانب إعداد 10 مدارس كمناطق للعزل لذا لزم الأمر.

أعلن المحافظ عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنافذ البرية والبحرية مع توفير الواقيات الشخصية والمطهرات وأجهزة الكشف الحرارى عن بعد بتلك المنافذ ، بجانب تكليف مراقبين صحيين على مداخل المحافظة بكلا من بالوظة والنقب وصدر الحيطان وبغداد للكشف على القادمين من المحافظات الأخرى وتسجيل العنوان ورقم الهاتف للمتابعة مع الإدارة الصحية التابعين لها فضلًا عن تخصيص 10 سيارات إسعاف لنقل الحالات التى يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد إلى أقسام العزل بمستشفيات المحافظة.

 

 

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شمال سيناء

العريش

منفذ رفح

منفذ العوجة

ميناء العريش

كورونا

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