وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت، أن عدد الفحوصات التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغت 550 فحصا، في حين لم تُسجل أية حالة وفاة جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان على 17 حالة، معظمهم من المتقدمين في العمر وكانوا يعانون أمراضا مزمنة.