اليوم السابع
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السعودية.. "نجران" تدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة لاستمرار هطول الأمطار

السبت، 04 أبريل 2020 07:54 م
السعودية.. "نجران" تدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة لاستمرار هطول الأمطار أرشيفية
وكالات

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أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالمملكة العربية السعودية، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر، على ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير لتوقعات استمرار هطول الأمطار على المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، دعت المديرية إلى اﻻبتعاد عن مجارى الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة والبقاء في المنزل قدر الإمكان فى حالة الأمطار الشديدة والحذر والانتباه في أثناء قيادة المركبات وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.


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سقوط امطار

السعوديه

منطقه نجران

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