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الجيش الليبى يأسر 14 من ميليشيات الوفاق بمنطقة أولاد تليس في طرابلس

السبت، 04 أبريل 2020 01:18 ص
الجيش الليبى يأسر 14 من ميليشيات الوفاق بمنطقة أولاد تليس في طرابلس المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى
كتب: أحمد جمعة

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أكدت شعبة الإعلام الحربى التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى، قيام أفراد الكتيبة 166 مشاة بتنفيذ عملية نوعية فى منطقة أولاد تليس في طرابلس، تمكنوا خلالها من أسر 14 عنصراً من ميليشيات الوفاق.


كان الجيش الليبى قد تمكن منصات الدفاع الجوى بالقوات المسلحة الليبية، اليوم الخميس، من إسقاط طائرة حربية من نوع L39 تابعة لمليشيات الوفاق فوق منطقة الوشكة الواقعة بين مصراتة وسرت غرب ليبيا، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقم تشغيلها .

كان الجيش الوطني الليبي قد أكد أن بارجة تركية نفذت قصفا في عرض البحر، استهدف منطقة العجيلات غرب العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى، إنه لم تحدث أي خسائر نتيجة إلقاء الصواريخ، متهما القوات البحرية التركية بالتدخل في الشأن الليبي، بعد أن قامت في وقت سابق بإرسال سفن شحن تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية ومقاتلين سوريين إلى ليبيا.

يذكر أن المركز الإعلامي للجيش الليبي أعلن - في وقت سابق صباح اليوم - "إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق سماء مدينة العجيلات غرب البلاد".


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