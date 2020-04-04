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اضبط مخالفة.. سوق قرية محلة مرحوم يتحدى المسئولين فى غياب مجلس مدينة طنطا

السبت، 04 أبريل 2020 11:05 ص
اضبط مخالفة.. سوق قرية محلة مرحوم يتحدى المسئولين فى غياب مجلس مدينة طنطا سوق قرية محلة مرحوم بطنطا
الغربية - مصطفى عادل

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تشهد قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، كارثة حقيقية تنذر بانتشار وباء كورونا، حيث أقدم الباعة الجائلين والتجار على إقامة السوق الإسبوعي اليوم السبت أمام أعين المسئولين بالوحدة المحلية بالقرية ومجلس مدينة طنطا، وتجاهل تام منهم فى التحرك لإزالة السوق.

وقام التجار بتجهيز الفروشات فى السوق منذ أمس الجمعة، وإقامته اليوم فى الصباح الباكر، ضاربين بالقرارات عرض الحائط، وشهد السوق زحاما وتكدسا للمواطنين على شراء أغراضهم من السلع الغذائية المختلفة.

وكان  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد زار مركز ومدينة قطور، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، من خلال تفقد الأماكن التي يتردد عليها المواطنين "الصراف الالي - مكاتب البريد - السنترال - مدرسه قطور الثانويه المشتركه -  السويقه".

حيث قام بتوجيه كلمة عبر مكبر الصوت لتوعية المواطنين بعدم التزاحم أو التكدس أمام الخدمة، خاصة في ظل الإجراءات الحالية لمواجهة مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد وطالب وجود مسافة بين المواطنين والانتظار في أماكن جيدة التهوية .

كما تفقد مدرسة قطور الثانوية المشتركة وتوزيع شرائح التابلت علي الطلاب، وكذا فض الأسواق الأسبوعية بمركز قطور كإجراء احترازى بقرى "سملا - خباطه - محلة مسير - ابشواى الملق"، كما وجه بتكثيف اعمال النظافة بالمدينة والقرى والتطهير والتعليم بصفه مستمرة .

كما قام اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الغربية بفض تجمعات للمواطنين أمام سنترال كفر الزيات، بعد قيام الاهالى بالزحام داخل وخارج السنترال لإنهاء بعد التعاملات، الأمر الذي دفع السكرتير العام لإحضار ميكروفون وفض المواطنين من أمام السنترال، وذلك أثناء جولته بالمركز لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

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قريه محله مرحوم

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