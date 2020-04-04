اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 08:56 م
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إسرائيل تبحث الإغلاق الكامل لعدد من المدن لمنع تفشى كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 08:13 م
إسرائيل تبحث الإغلاق الكامل لعدد من المدن لمنع تفشى كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلن مسؤول كبير بوزارة الصحة الإسرائيلية، أن العديد من الأحياء والمناطق التى ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد قد تخضع أيضًا لعمليات إغلاق كاملة، كالتى شهدتها مدينة بنى براك، التي يقيم فيها اليهود المتشددون.

ونقلت صحيفة (جيروزالم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، عن المسئول - التى لم ترد أسمه - القول إنه من المتوقع أن يجتمع مسؤولو وزارة الصحة مساء اليوم لمناقشة التوصيات المتاحة بشأن عمليات الإغلاق التي ستطبق في هذه المناطق، حيث ترتفع معدلات الإصابة بالفيروس.

يُذكر أن قوات الشرطة والجيش في إسرائيل توافدوا صباح أمس على منطقة بني براك لفرض إجراءات إغلاق جديدة، تتمثل في وضع حواجز بين الطرق عند المداخل والمخارج، حيث لا يُسمح للأشخاص بالخروج من المدينة إلا في الظروف الطارئة.

وكانت وزارة الصحة الإسرئيلية أعلنت - في وقت سابق اليوم - ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 44 حالة وتجاوز عدد المصابين بالوباء 7500 شخص من بينهم نحو 115 شخصًا في حالة خطيرة، و98 على أجهزة التنفس الصناعي


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كورونا

فيروس كورونا

مدينع بنى براك

حظر اسرائيل

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