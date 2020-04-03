اليوم السابع
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خالد صلاح
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%91 من قراء اليوم السابع يتوقعون لجوء الحكومة لإجراءات مشددة بشأن كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:08 ص
%91 من قراء اليوم السابع يتوقعون لجوء الحكومة لإجراءات مشددة بشأن كورونا استطلاع اليوم السابع

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توقع  91% من قراء اليوم السابع لجوء الحكومة لإجراءات المرحلة الثالثة من التعامل مع فيروس كورونا، بعد استمرار المواطنين في التزاحم لأسباب مختلفة بشكل يومى، ما يهدد بتفشى الفيروس.
 
كان الدكتور مصطفى مدبولى،  رئيس الوزراء، قال إننا نبدأ اليوم الأسبوع الثاني من تطبيق القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة والحكومة فيما يخص الحد من حركة المواطنين، وكافة الإجراءات الأخرى في سبيل مكافحة ومنع انتشار فيروس "كورونا"، للتأكيد على مجموعة من النقاط المهمة وإطلاع المواطنين عليها.
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "اليوم وبعد مرور أسبوع على بدء تطبيق هذه القرارات يجب علينا جميعا الالتزام بها وخاصة أن الأسبوع المقبل مهم للغاية، وأهاب بالمواطنين ضرورة الاستمرار في الالتزام بتنفيذ هذه القرارات التي اتخذتها الدولة لأن ذلك من شأنه التأثير بصورة كبيرة والسيطرة على أعداد الإصابة بهذا الفيروس، وندعو الله ألا تزيد الحالات المصابة بصورة أكبر، حتى لا نرى أي سيناريو موجود بعدد من دول العالم التي تكون أعداد الإصابة بالآلاف، وبضع مئات من الوفيات".
 
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كورونا

فيروس كورونا

المستشفيات الجامعية

المستشفيات الخاصة

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