4 قرارات جديدة لرئيس محكمة استئناف القاهرة بشأن العمل

كتبت هدى أبو بكر

4 قرارات أصدرها المستشار بدرى عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بشأن العمل بالمحكمة وتنظيمه حتى منتصف أبريل الجارى، فى إطار ما يتخذ من إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، هذه القرارات هى:

أولا: العدول عن القرار رقم 2020/126 بنتظيم عمل الدور الاول والثاني من شهر أبريل.

ثانيا: تأجيل العمل بالمحكمة حتي يوم 16/4/2020.

ثالثا: تشكيل دائرتين بكل من مقر المحكمة ومأمورياتها تتولي نظر تجديد الحبس احداهما في النصف الأول والأخري في النصف الثاني سيصدر بها قرار لاحق.

رابعا: يتولي أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومأمورياتها باتخاذ قرار تأجيل الدعاوى المدنية بأنواعها والأسرة إداريا إلى آجل محدده.

يذكر إن قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق بعودة العمل بالمحكمة قد وجد تحفظات كبيرة من القضاة، ما دفعهم لإبداء ملاحظاتهم بشأن عودة العمل نظرا لم سيسببه من زحام واختلاط بالمحكمة، وهو ما استجاب إليه رئيس المحكمة وقرر إلغاء القرار السابق وتأجيل كافة الجلسات حتى 16 أبريل الجارى.

واتخذت المحاكم تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا، من بينها تأجيل القضايا، على أن يستمر القضاة فى الحضور طوال أيام جلساتهم المحددة، على أن يقوم رؤساء الدوائر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية المنظورة أمام دوائرها إداريًا، وتحديد جلسات أخرى مناسبة، تجنبًا لحضور و تزاحم المتقاضين، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية فى هذه المرحلة بسبب فيروس كورونا.

كما خفضت بعض المحاكم العمل الإداري بما لا يخل بحسن سير العمل بالمحكمة ومأمورياتها وتلبية الاحتياجات الضرورية الملحة للمتقاضين والمحامين، على أن لا يتجاوز نسبة الحضور 10 % من قوة موظفي وعمال المحكمة.