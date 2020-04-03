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1000 جنيه الحد الأقصى لإعانات العاملين بقطاع السياحة من صندوق القوى العاملة

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:17 م
1000 جنيه الحد الأقصى لإعانات العاملين بقطاع السياحة من صندوق القوى العاملة السياحة فى مصر
كتبت آمال رسلان 

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كشفت غرفة الغوص والأنشطة البحرية تفاصيل الاعانات التى سيتم صرفها من صندوق إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة، لافته إلى أن لها حد أدنى هو 600 جنية وحد أقصى يبلغ 1000 جنيه بدون تحديد لعدد الشهور التي سيلتزم الصندوق بدفعها وذلك يرجع إلى التزامات الدولة بمعاونة قطاعات آخرى.

ونبهت الغرفة أعضائها أنه بناءً على متطلبات صندوق إعانات الطواريء يجب التقدم للغرفة بالمتطلبات المتضمنه بيانات العاملين بحد أقصي يوم الأحد الموافق12 إبريل، علماً بأنه لن يتم الإلتفات للطلبات الغير مستوفاه أو المقدمة بعد هذا التاريخ ، وذلك عن طريق إرسال المطلبات عن طريق البريد الإلكتروني. ولفتت الغرفة إلى أنه فيما يخص العمالة الغير منتظمة (الغير مؤمن عليها) ستقوم الغرفة بالتواصل مع أعضائها قريباُ بالإجراءات التي سيتم إتباعها في هذا الشأن.

وأشارت الغرفة،  إلى أن هذا يأتى استكمالا للتفاعل مع الأزمة والآثار السلبية المترتبة على القطاع السياحي والعاملين به من جراء الإجراءات الدولية الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. حيث تم تشكيل مجموعة عمل مع جميع رؤساء الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحكومة المصرية بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها.

وفي إطار تنسيق الاتحاد المصري للغرف السياحية مع صندوق إعانات الطوارئ لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع العاملين بقطاع السياحة لبدء صرف إعانات الطوارئ للمنشآت الي يثبت جدية استحقاقها للإعانة نتيجة لتضررها من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد. وكانت وزارة القوى العاملة قد وافقت على صندوق طوارئ لتقديم إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية المتضررين من وباء فيروس " كورونا " المستجد، والتى تم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.

 


السياحة

كورونا

اعانة العاملين

اخبار مصر

القوى العاملة

اعانه القوى العاملة

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