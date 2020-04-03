أعلنت الصين، أنها ستقيم "حدادا وطنيا يوم السبت للشهداء الذين قضوا خلال معركة مكافحة فيروس كورونا المستجد"، ولمواطنيها الذين توفوا بسبب المرض، حسبما ذكر مجلس الدولة الصيني، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
وخلال الحفل التذكاري، سيتم تنكيس الأعلام الوطنية في جميع أنحاء البلاد وفي جميع مقار السفارات والقنصليات الصينية في الخارج، فيما سيتم تعليق الأنشطة الترفيهية العامة في أرجاء البلاد.
وفي الساعة العاشرة من صباح يوم السبت، سيقف الصينيون في أنحاء البلاد لمدة 3 دقائق حدادا على الضحايا، فيما ستنطلق صفارات الإنذار للغارات الجوية وأبواق السيارات والقطارات والسفن تعبيرا عن الحزن والأسى.
وحتى يوم الخميس، تم تسجيل 81620 إصابة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 3322 شخصا بسبب المرض.
يوم 4 أبريل.. حداد وطنى بالصين على ضحايا "كوفيد-19"الجمعة، 03 أبريل 2020 07:48 م
الصين
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أعلنت الصين، أنها ستقيم "حدادا وطنيا يوم السبت للشهداء الذين قضوا خلال معركة مكافحة فيروس كورونا المستجد"، ولمواطنيها الذين توفوا بسبب المرض، حسبما ذكر مجلس الدولة الصيني، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
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