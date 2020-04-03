الشرقية - إيمان مهنى

زار الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الأمراض الصدرية، ومستشفى حميات الزقازيق لمتابعة خطة التجهيز الطبى للمستشفيات، ومتابعة انتظام سير العمل اليوم الجمعة، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفي، حيث تم التأكد من توريد كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المخزون الاستراتيجى للمستشفيات، وتجهيز العنايات المركزة من الأجهزة الطبية.

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية، وتم التأكد من جاهزية المستشفيات، لاستقبال أى حالات مترددة عليها، والتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة، أثناء التعامل مع جميع الحالات، كما تابع وكيل الوزارة عمل فتحات وأبواب داخلية تربط المستشفتان ببعضهما البعض، لسهولة تبادل الخدمة، وتحرك الفرق الطبية بهما حال الاستدعاء، أو الاحتياج.

يشار إلى ان محافظ الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى (الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.



وكيل صحة الشرقية يتابع خطة التجهيز الطبى لمستشفيات الصدر والحميات بالزقازيق



وكيل صحة الشرقية يتابع خطة التجهيز الطبى لمستشفيات الصدر والحميات بالزقازيق