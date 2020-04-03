وكيل تعليم الأقصر: تسليم شرائح التابلت للثانوية الجمعة والسبت بنفس المقرات

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بأن قررت الشركة المصرية للاتصالات استمرار توزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي خلال يومي الجمعة والسبت داخل المدارس والإدارات التعليمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، مع الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء الأمور وكذا الموظفين.

ووجه وكيل تعليم الأقصر، الشكر لفرع المصرية للاتصالات بالأقصر والمهندس محمد صديق مدير المصرية للإتصالات بجزيل الشكر لدورهم المتميز فى خدمة طلبة الثانوية وأولياء أمورهم، وكذلك قرار مدهم فترة العمل لتسليم الشرائح الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى ليصبح مستمر يومي الجمعة والسبت بنفس المقرات المقررة سابقة، موضحاً أنه يستطيع أولياء الأمور الحصول على الشريحة الخاصة بالتابلت المدرسي بسهولة من خلال فرق العمل التابعة للمصرية للاتصالات والمتواجدين في الإدارات التعليمية المختلفة وكذا داخل المدارس التي تحددها الإدارات التعليمية دون أي تكدس أو ازدحام حيث تم تنظيم عمليات التسليم بشكل آمن خاصة في ظل الإجراءات الحالية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت أنها قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى فى الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور فى فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصُا على سلامتهم فى ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وكان قد أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر الشناوي عايد، عن إنتظام أعمال توزيع شرائح التابلت على مستوى المدارس التي تم تحديدها على مستوى الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة وذلك لليوم الثانى على التوالى، مشيراً إلى أنه تم تسليم عدد 4502 شريحة تابلت، من أصل 5478 شريحة تابلت حتى الآن، وذلك بعد أن كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة اقترحت توزيع شريحة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى من خلال بعض المدارس فى الإدارات التعليمية المختلفة، مؤكدا أن الامتحان بدون درجات وسيؤديه الطلاب من المنزل.