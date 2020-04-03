اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 10:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل أوقاف الأقصر يشيد بجهود رجال المديرية والمواطنين لإلتزامهم بقرارات الوزارة لمكافة كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:30 ص
وكيل أوقاف الأقصر يشيد بجهود رجال المديرية والمواطنين لإلتزامهم بقرارات الوزارة لمكافة كورونا الشيخ سيد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، الشكر لكافة العاملين بمديرية أوقاف الأقصر بالمساجد والقطاع الإدارى للمديرية بمختلف وظائفهم، وذلك على ما بذلوه من جهد طيب ومشكور فى الإلتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة، وذلك حتى تكون المساجد فى محافظة الأقصر الطيبة وكعادتها دائماً منارات على الطريق يهتدى بها الأهالى، مشيداً بدورهم المميز فى خدمة المجتمع والإلتزام بالتعليمات التى تهدف لمكافحة التجمعات ومنع إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمصر.

كما قدم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، الشكر لكافة رواد المساجد والذين قدموا من أوقاتهم وجهدهم الطيب الكثير إبتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى، حتى تزداد المساجد نورا على نورها الوضاء، والذين لا يدخرون جهداً فى مساعدة مديرية أوقاف الأقصر على الإلتزام بالتعليمات، موجهاً كل الشكر والإحترام والتقدير لجميع الجهات ذات الإختصاص التى تتعاون مع المديرية فى سبيل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، ومتابعة تعليمات الوزارة الأخيرة والخاصة بإغلاق المساجد عن الجمع والجماعات، تجرى مواصلة الحملات والجولات اليومية للتأكد من تطبيق القرار داخل كل مساجد المدن والقرى والنجوع المختلفة لحماية المواطنين من التجمعات ومكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بين الأهالى، تقرر تشكيل 5 لجان مختلفة لمتابعة تنفيذ تلك القرارات اليوم الجمعة.

ووجه وكيل أوقاف الأقصر، بتشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته، وعضوية الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة أرمنت، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية، لمتابعة تطبيق قرارات غلق المساجد في أوقات الصلاة.


الاقصر

وزارة الاوقاف

التزام العاملين بمساجد الاقصر

اخبار الاقصر

مكافحة كورونا

الغاء الصلاة بالمساجد

اخبار المحافظات

اوقاف الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

داعية أزهرى عن نشر الشائعات عن كورونا: ناقل المعلومات دون تثبت آثم شرعا

داعية أزهرى عن نشر الشائعات عن كورونا: ناقل المعلومات دون تثبت آثم شرعا

وزير الأوقاف: الساجد قبل المساجد والالتزام بسبل دفع الهلاك عن النفس عبادة

وزير الأوقاف: الساجد قبل المساجد والالتزام بسبل دفع الهلاك عن النفس عبادة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة