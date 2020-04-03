وكيل أوقاف الأقصر يشيد بجهود رجال المديرية والمواطنين لإلتزامهم بقرارات الوزارة لمكافة كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

قدم الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، الشكر لكافة العاملين بمديرية أوقاف الأقصر بالمساجد والقطاع الإدارى للمديرية بمختلف وظائفهم، وذلك على ما بذلوه من جهد طيب ومشكور فى الإلتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة، وذلك حتى تكون المساجد فى محافظة الأقصر الطيبة وكعادتها دائماً منارات على الطريق يهتدى بها الأهالى، مشيداً بدورهم المميز فى خدمة المجتمع والإلتزام بالتعليمات التى تهدف لمكافحة التجمعات ومنع إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمصر.

كما قدم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، الشكر لكافة رواد المساجد والذين قدموا من أوقاتهم وجهدهم الطيب الكثير إبتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى، حتى تزداد المساجد نورا على نورها الوضاء، والذين لا يدخرون جهداً فى مساعدة مديرية أوقاف الأقصر على الإلتزام بالتعليمات، موجهاً كل الشكر والإحترام والتقدير لجميع الجهات ذات الإختصاص التى تتعاون مع المديرية فى سبيل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، ومتابعة تعليمات الوزارة الأخيرة والخاصة بإغلاق المساجد عن الجمع والجماعات، تجرى مواصلة الحملات والجولات اليومية للتأكد من تطبيق القرار داخل كل مساجد المدن والقرى والنجوع المختلفة لحماية المواطنين من التجمعات ومكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بين الأهالى، تقرر تشكيل 5 لجان مختلفة لمتابعة تنفيذ تلك القرارات اليوم الجمعة.

ووجه وكيل أوقاف الأقصر، بتشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته، وعضوية الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة أرمنت، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية، لمتابعة تطبيق قرارات غلق المساجد في أوقات الصلاة.