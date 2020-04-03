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وكيل أوقاف الأقصر يشكل 5 لجان للمرور على المساجد للتأكد من تنفيذ قرارات غلقها

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:05 ص
وكيل أوقاف الأقصر يشكل 5 لجان للمرور على المساجد للتأكد من تنفيذ قرارات غلقها الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، ومتابعة تعليمات الوزارة الأخيرة والخاصة بإغلاق المساجد عن الجمع والجماعات، تجرى مواصلة الحملات والجولات اليومية للتأكد من تطبيق القرار داخل كل مساجد المدن والقرى والنجوع المختلفة لحماية المواطنين من التجمعات ومكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بين الأهالى، تقرر تشكيل 5 لجان مختلفة لمتابعة تنفيذ تلك القرارات اليوم الجمعة.

ووجه وكيل أوقاف الأقصر، بتشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته، وعضوية الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة أرمنت، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية، لمتابعة تطبيق قرارات غلق المساجد في أوقات الصلاة.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه بالإضافة لتشكيل اللجان تقرر تكوين غرف العمليات والمتابعة الفرعية من مديرى الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام كل فى مجال اختصاصه، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية اليوم الجمعة، والمرور على المساجد كل فى نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها، وتكثيف عمليات المتابعة لتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن غلق المساجد عن الجمعة والجماعات، وذلك حفاظاً على المجتمع والوطن والسادة المواطنين ومعالجة أوجه القصور بها إن وجدت، وذلك عن طريق الجهات المختصة واتخاذ اللازم قانونًا.

 

 


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