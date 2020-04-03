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وفاة مغنية بفرقة تركية بعد إضراب 288 يوما عن الطعام.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 03 أبريل 2020 11:19 م
وفاة مغنية بفرقة تركية بعد إضراب 288 يوما عن الطعام.. اعرف التفاصيل هيلين بوليك
كتب هيثم سلامة

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أعلنت فرقة يورم الموسيقية، وفاة المغنية التركية هيلين بوليك، اليوم الجمعة، بعد دخولها فى إضراب استمر لمدة 288 يوما، لإجبار الحكومة التركية على تغير سياستها، بالإضافة إلى رفع الحظر عن الفرقة والإفراج عن أعضائها المعتقلين، حيث سميت حركاتها بالأمعاء الخاوية. 

 

وذكرت تقارير إخبارية، عبر حسابها بموقع تويتر، أن المغنية التركية هيلين بوليك، توفيت بعد إضرابها عن الطعام الذى استمر لأكثر من 288 يوما متواصل، حيث بدأت تغنى الآن أغانيها بحرية.

 

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يشار إن فرقة يوروم التركية، وهى فرقة موسيقية تركية ذات توجهات يسارية اشتراكية، وصدر عنها حتى الآن عشرين ألبوم منذ عام 1987، حظرت حفلاتها وألبوماتها على مدى عدة سنوات، وتعرض بعض من أعضائها للاعتقال والتعذيب.

 

وأوضحت تقارير إخبارية، أن الحكومة اتهمت الفرقة بأن لها صلات بجبهة حزب تحرير الشعب الثورية، التى اعتبرتها تركيا وأميركا والاتحاد الأوروبى منظمة إرهابية، دخلت بوليك وزميلها فى الفرقة إبراهيم جوكتشيك فى إضراب عن الطعام لإجبار الحكومة على رفع الحظر عن الفرقة والإفراج عن أعضائها المعتقلين، وفقا لقناة العربية وقالت صحيفة تركية، إن الاثنين نقلا قسراً إلى المستشفى يوم 11 مارس، لكنهما خرجا بعدها بأسبوع بعد رفض العلاج.

 

 


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أخبار تركيا

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