اليوم السابع
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وزير مالية فرنسا يقترح تدابيرا لمساعدة أفريقيا فى أزمتها ضد كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:41 م
وزير مالية فرنسا يقترح تدابيرا لمساعدة أفريقيا فى أزمتها ضد كورونا برونو لومير
كتب: أحمد علوى

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دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير إلى "تجنب مأساة" في البلدان النامية، ولا سيما في إفريقيا، جراء جائحة كورونا، مقترحا إجراء تدابير مثل "تجميد" سداد الديون.

وقال الوزير لومير في مؤتمر صحفي بعد أيام قليلة من دعوته مجموعة العشرين لاتخاذ تدابير إزاء البلدان التي قد تجد نفسها في وضع مالي صعب "تقع على عاتقنا مسؤولية تجنب وقوع مأساة في البلدان النامية، وخاصة في أفريقيا".

وأكد "نحن نؤيد تجميد ديون الدول الأكثر فقرا في الأشهر المقبلة" مشيرا إلى أن "نادي باريس، الذي لديه خبرة بهذه الحالات، عليه ان يكون رائدا لهذه المبادرة".

كما لفت إلى أن فرنسا تدعم "فكرة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار" و "طرح خط ائتمان جديد وسريع لإكمال خط تسهيلات التبادل لدى البنوك المركزية لدعم البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها".

وتعد حقوق السحب الخاصة نوعاً من العملات التي استحدثها صندوق النقد الدولي، ويتغير سعرها وفقًا لسلة من العملات الصعبة.

أما خطوط تسهيل التبادل فهي أدوات للحماية من مخاطر نقص السيولة بالعملات الأجنبية، وعادة ما تستخدم للدول التي تقترض بالدولار وتنخفض قيمة عملتها مقابل الدولار، مما يجعل سداد ديونها أكثر صعوبة.

 


كورونا

وزير المالية الفرنسى

افريقيا

اخبار العالم

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