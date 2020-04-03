اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصريين توفيا طبيعيًا بالسعودية

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:17 م
وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصريين توفيا طبيعيًا بالسعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطنين المصريين المتوفيين  طبيعيًا هيثم محمود الخضري، وإبراهيم المسلمانى، فضلاً عن الانتهاء من إجراءات الدفن، وتقديم التعازى باسم الوزير لأسرة المتوفين.

 

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطنين هيثم محمود الخضرى، وإبراهيم المسلمانى كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقاتهما، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

 

وأشار المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا" المستجد، فقد قام المكتب بالتواصل مع القنصلية لمتابعة وإنهاء إجراءات دفن هيثم الخضرى، وهو من محافظة كفر الشيخ، وكانت الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، وكان يعمل بمدينة الرس منطقة القصيم، وقد تم إنهاء إجراءات دفن المتوفي، وصلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر الشايع بمدينة الرس القصيم.

 

كما تم إنهاء إجراءات دفن إبراهيم المسلماني ، وهو من محافظة الشرقية ، وكانت الوفاة طبيعية ، حيث كان يعمل  بمدينة عنيزة منطقة القصيم ، وتمت صلاة الجنازة عليه ودفنه  بمقابر مدينة عنيزة القصيم لعدم القدرة على شحن الجثمان نظرا لتوقف خطوط الطيران وتم تقديم واجب العزاء نيابة عن وزير القوي العاملة.

 

ونوه المستشار العمالي إلى أنه  يتابع مستحقات المتوفين مع جهات عملهما بعد أن تقوم أسرة كل متوفي بموافاتنا بإعلام الوراثة الخاصة بكل أسرة لاتخاذ الإجراءات فى هذا الشأن، وبالتنسيق مع رئيس الجالية.


القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

السعوديه

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة