وزير الصحة الروسى: إجراءات مواجهة "كورونا" فى البلاد تؤتى ثمارها

موسكو أ ش أ

أعلن وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لردع تفشى فيروس "كورونا" المستجد تؤتى ثمارها، مشيرا إلى أن الوضع يتطور الآن حسب سيناريو إيجابى نسبيا.

وقال موراشكو - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن الإجراءات المتخذة فى البلاد أثّرت بشكل فعال على عدد المصابين وخطورة حالاتهم، فالمؤشرات، التى قد تتغير حسب سيناريوهات مختلفة، تتغير اليوم بسيناريو إيجابى نسبيا".. داعيا الروس إلى الالتزام بالإجراءات القائمة كتدابير صحية وقائية تتيح الحفاظ على صحتهم.

يذكر أن روسيا سجلت حتى الآن 34 حالة وفاة و4149 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.