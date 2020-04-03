وزير الصحة البريطانى: وفرنا 2000 سرير لرعاية حالات كورونا الحرجة

رويترز

قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، اليوم الجمعة، إن بريطانيا لديها أكثر من 2000 سرير لرعاية الحالات الحرجة ما زالت متاحة للاستخدام فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، وافتتح مستشفى نايتنجيل اليوم الجمعة، وهو مستشفى جديد فى لندن أقيم فى مركز للمؤتمرات لتوفير آلاف الأسرة الإضافية للمرضى المصابين بالفيروس.

وقال هانكوك، فى مؤتمر صحفى "منذ بداية هذه الأزمة قمنا بزيادة عدد الأسرة للحالات الحرجة لمواجهة التفشى بأكثر من 2500، وذلك قبل الإضافة التى سنحصل عليها من مستشفيات نايتنجيل".

وأضاف، "لقد تمكنا فى كل مستشفى فى البلاد من توسيع قدرة الاستيعاب ونحن لدينا اليوم أكثر من 2000 سرير لرعاية الحالات الحرجة وهى متاحة وجاهزة إذا لزم الأمر".

وكان وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن تفشى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) سيصل إلى ذروته فى بريطانيا بحلول عيد الفصح الموافق 12 أبريل الجاري.

واقترح هانكوك، فى تصريحات نقلتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، أن ذروة الوباء قد تكون خلال أسابيع، وأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تستعد لارتفاع فى عدد الوفيات يصل إلى ألف حالة وفاة فى اليوم الواحد ، أو أسوأ من ذلك فى الفترة السابقة لعيد الفصح.

وأكد استعداد قطاع الصحة البريطانى لهذا الوضع أو أى سيناريو أسوأ من ذلك لأنه يريد أن يضمن أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية مستعدة لكل النتائج المحتملة.

وتنبأ نموذج وضعته الحكومة وخبراء الصحة العامة فى بريطانيا بحدوث زيادة يومية بطيئة فى حالات الإصابة بفيروس "كورونا" حتى يزداد عدد الإصابات بشكل كبير مرة أخرى، ما يُعرف بذروة التفشي.