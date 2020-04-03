اليوم السابع
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وزير الصحة الألمانى: الدول تتنازع للحصول على كمامات صينية

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:44 م
وزير الصحة الألمانى: الدول تتنازع للحصول على كمامات صينية ينس سبان وزير الصحة الألمانى
برلين (رويترز)

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قال وزير الصحة الألمانى ينس سبان، إن الأجهزة المسؤولة عن المشتريات فى بلدان العالم "تتنازع" مع بعضها البعض للحصول على كمامات صينية الصنع بفعل زيادة الطلب العالمي.

 

وخلال زيارة لشركة لوجيستيات تسعى لمساعدة ألمانيا فى الحصول على معدات أساسية أثناء مكافحة جائحة كورونا قال الوزير إن هناك مجالا لمزيد من التعاون الأوروبى فى تصنيع كمامات واقية.

 

وردا على سؤال بشأن شراء الولايات المتحدة شحنات من الكمامات سبق واشترتها بلدان أخرى بالفعل قال سبان "نسمع قصصا عن نزاع الناس حرفيا على الكمامات فى الصين. هذا ليس تطورا جيدا لكنه يعكس قوة الطلب".

 


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