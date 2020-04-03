وزير الصحة الأردني يعلن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب: أحمد جمعة

قال وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، الجمعة، إن المملكة سجلت 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الاجمالي للإصابات إلى 310.



وأكد وزير الصحة الأردني أنه تم تسجيل 13 حالة شفاء من فيروس كورونا.

كان الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردنى قد أكد أن فترة حضانة فيروس كورون الجديد "كوفيد 19"، من 1 إلى 14 يوما، لكنها ربما تمتد حتى 24 يوما.

وكتب جابر، عبر حسابه على تويتر: "فترة حضانة فيروس كورونا من 1-14 يوما، قد تمتد لـ24 يوما"، كاشفا: "وتوجد حالات عالمياً ظهرت الأعراض بعد 27 يوما من التقاط العدوى".

وأوضح جابر أنه من الممكن أن يكون الشخص معديا لمن حوله دون ظهور أعراض، ومن الممكن أن يكون الشخص معديا لمن حوله قبل ظهور الأعراض، مشددا على أن أفضل طريقة للتعامل مع المرض هى اتباع التعليمات.