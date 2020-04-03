اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 10:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الصحة الأردني يعلن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:38 م
وزير الصحة الأردني يعلن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وزير الصحة الأردنى سعد جابر
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، الجمعة، إن المملكة سجلت 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الاجمالي للإصابات إلى 310.


وأكد وزير الصحة الأردني أنه تم تسجيل 13 حالة شفاء من فيروس كورونا.

 

كان الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردنى قد أكد أن فترة حضانة فيروس كورون الجديد "كوفيد 19"، من 1 إلى 14 يوما، لكنها ربما تمتد حتى 24 يوما.

 

وكتب جابر، عبر حسابه على تويتر: "فترة حضانة فيروس كورونا من 1-14 يوما، قد تمتد لـ24 يوما"، كاشفا: "وتوجد حالات عالمياً ظهرت الأعراض بعد 27 يوما من التقاط العدوى".

 

وأوضح جابر أنه من الممكن أن يكون الشخص معديا لمن حوله دون ظهور أعراض، ومن الممكن أن يكون الشخص معديا لمن حوله قبل ظهور الأعراض، مشددا على أن أفضل طريقة للتعامل مع المرض هى اتباع التعليمات.

 

 


الأردن

اخبار الأردن

الصحه الاردنيه

كورونا

فيروس كورونا

المصابون بكورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المكسيك توقف إنتاج بيرة "كورونا" وسط انتشار كوفيد-19 عالميًا

الجمعة، 03 أبريل 2020 07:40 م

الأوقاف تؤكد: لا فتح للمساجد قبل تمام زوال كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 07:34 م

صور.. تطهير شوارع قرى السجاعية والعمارية واللابشيط بالغربية للوقاية من "كورونا"

الجمعة، 03 أبريل 2020 07:33 م

كيف ينتشر "كورونا "بسرعة كبيرة بين الناس في جميع الدول؟.. دراسة تكشف انتقال الفيروس عبر التنفس والكلام بعد تحوله لجزيئات صغيرة يمكنها التطاير.. وشركة يابانية تطور جهازا لاختبار الوباء يختصر زمن عرض النتائج

الجمعة، 03 أبريل 2020 07:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. مصاب بكورونا فى فرنسا يروى مشاهد مؤثرة: "مصر فيها قلب ورحمة"

شاهد.. مصاب بكورونا فى فرنسا يروى مشاهد مؤثرة: "مصر فيها قلب ورحمة"

صور.. كوكب الزهرة فى اقتران استثنائى مع عنقود نجوم الثريا.. الأجمل بالقرن الـ21

صور.. كوكب الزهرة فى اقتران استثنائى مع عنقود نجوم الثريا.. الأجمل بالقرن الـ21

من واشنطن لمرسى علم.. رحلة المصريين العالقين بأمريكا بعد وصولهم الحجر الصحى

من واشنطن لمرسى علم.. رحلة المصريين العالقين بأمريكا بعد وصولهم الحجر الصحى

إنفوجراف.. تعرف على معدلات تسارع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى مصر

إنفوجراف.. تعرف على معدلات تسارع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى مصر

شاهد.. التزام بمنطقة وسط البلد فى الساعات الأولى من حظر التجول لليوم العاشر

شاهد.. التزام بمنطقة وسط البلد فى الساعات الأولى من حظر التجول لليوم العاشر

تركيا تسجل 69 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 425

تركيا تسجل 69 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 425

مكتب الصحة العالمية بشرق المتوسط يعلن التحديث اليومى لحالات كورونا.. انفوجراف

مكتب الصحة العالمية بشرق المتوسط يعلن التحديث اليومى لحالات كورونا.. انفوجراف

وفاة مطرب السبعينيات "بيل ويذرز" بعد معاناة مع المرض بعمر 81 عامًا

وفاة مطرب السبعينيات "بيل ويذرز" بعد معاناة مع المرض بعمر 81 عامًا

تفاصيل اليوم الأول فى عزبة أبوربيع بالإسماعيلية بعد عزلها بسبب كورونا.. فيديو وصور

تفاصيل اليوم الأول فى عزبة أبوربيع بالإسماعيلية بعد عزلها بسبب كورونا.. فيديو وصور

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا لوفيات كورونا فى اليوم بواقع 1120 حالة

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا لوفيات كورونا فى اليوم بواقع 1120 حالة

ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟

ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟

وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى فى مايو المقبل ولن تتأثر بالحظر

وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى فى مايو المقبل ولن تتأثر بالحظر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة