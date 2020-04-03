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وزير الخزانة الأمريكى: الأمريكيون سيشعرون بتأثير الحزمة الاقتصادية خلال أسبوعين

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:41 ص
وزير الخزانة الأمريكى: الأمريكيون سيشعرون بتأثير الحزمة الاقتصادية خلال أسبوعين إدارة ترامب
كتبت: نهال طارق

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قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، إنه في غضون أسبوعين، سوف يرى الأمريكيون مدفوعات إغاثة مباشرة ضمن حزمة تحفيز الاقتصاد التى وضعها البيت الأبيض، لرفع الأثار الاقتصادية السلبية لوباء كورونا.

وتابع ، وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، إنه لا يريد إرسال شيكات ورقية، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا أطول للوصول إلى بعض الأمريكيين.

وعن خسائر الشركات، تحدث منوشين عن الخطوط الجوية وشركاتها، قائلاً، إنها  قضية الأمن القومي لدينا لإنقاذها، كما نركز على إيصال المساعدات للاعمال الأكثر تضررا ونهتم بالعاملين اكثر من الشركات نفسها لانهم أساس الاقتصاد.


الولايات المتحدة

ترامب

وباء كورونا

نتائج ترامب

الاقتصاد الامريكى

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