وزير الخارجية الكندى يناقش مع نظيره الصينى أزمة فيروس كورونا المستجد

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ناقش وزير الخارجية الكندى فرانسوا-فيليب شامبين مع نظيره الصينى وانج يى اليوم الجمعة التعاون الثنائى بين البلدين لمواجهة تطور جائحة "كوفيد-19".

وطلب الوزير الكندى تعاون الحكومة الصينية فى تسهيل الدعم الإجرائى اللازم لضمان التصدير السلس للسلع واللوازم الأساسية التي تشتريها كندا خلال هذه الأزمة الصحية المستمرة، وفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية.

واتفق الوزيران على أن هذا هو الوقت المناسب ليجتمع المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح والتزما بالبقاء على اتصال مستمر مع استمرار الأزمة.