اليوم السابع
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وزير أوقاف الأردن خلال خطبة جمعة وحيدة بالبلاد: الخروج من المنزل ينشر كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:53 م
وزير أوقاف الأردن خلال خطبة جمعة وحيدة بالبلاد: الخروج من المنزل ينشر كورونا محمد الخلايلة
كتب كامل كامل

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 وحدها والجميع مسؤول وعليه واجب شرعي ووطني بالالتزام بالتعليمات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة حفاظا على النفس والمجتمع.

وأضاف خلال خطبة الجمعة الثالثة والوحيدة في المملكة، والتي أقيمت اليوم في مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، بحضور عدد قليل من المصلين، وبثت من خلال شاشات التلفزة "إننا اليوم كما العالم نواجه وباء خطيرا والجميع مهدد بالإصابة ومهددون فقط بعدم الالتزام بالتعليمات الحكومية، وان من المسؤولية التبليغ أن نأخذ على يد كل غافل ولم يلتزم بالتعليمات، وأن نبلغ عنه، وأن نمنعه، فهي مسؤوليتنا جميعا.

وأوضح خلال خطبته المنشورة بوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المسؤولية تستوجب على الشخص تحمل نتيجة تصرفاته، وأن يكون واعيا لأفعاله، فالمسؤولية تتطلب من الجميع عدم الخروج من البيت والالتزام به وعدم الخروج الا للضرورة وعدم الاختلاط والتباعد عن الآخرين وترك مسافات فيما بيننا، حفاظا على المجتمع من الوباء والتبليغ عن النفس والغير عند العلم بالاصابة واجب شرعي ومسؤولية تجاه الفرد والمجتمع .

واكد الخلايلة، ان الجميع يجب ان يتحمل المسؤولية والأمانة وأن الاستهتار بالنفس والروح والخروج من المنزل وعدم الاكتراث واللامبالاة يساهم في نشر الوباء وهي مهمة ومسؤولية للجميع وسيسأل عنها يوم القيامة.

ودعا الى ضرورة الدعاء الى الله تعالى والاستغفار في المنازل، وأن يكرر الإنسان دعاء سيدنا يونس عليه سلام وهو (لا الله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين" و أواخر سورة البقرة ، مؤكدا اهمية الدعاء و الاستغفار في رفع ودفع البلاء عنا.

كما دعا الى ضرورة التبرع بالأموال للصناديق التي استحدثت كصندوق همة وطن وصندوق الحماية الاجتماعية وصندوق الزكاة وزارة الصحة وتقديم المساعدات لكل من يحتاج بهذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا على التكافل بين الأردنيين المعروفين بكرمهم وشهامتهم وقوتهم وبالتفافهم حول القيادة الهاشمية.

وختم بالدعاء بان يحفظ الله الوطن بلد الهاشميين وبلد أكناف بيت المقدس وان يحفظ العالم اجمع.

 

 

قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن مواجهة الوباء مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الحكومة


محمد الخلايلة

الأردن

خطبة الجمعة

فيروس كورونا

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