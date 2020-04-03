وزارة الصحة تقدم التحية للعاملين فى القطاع الطبى لمواجهة فيروس كورونا

كتب محمد رضا

وجهت وزارة الصحة والسكان، وكل من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة يونيسف، الدعم والتحية لكل العاملين فى القطاع الصحى فى مصر، تقديرًا لجهودهم على خطوط المواجهة الأولى للقضاء على جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى قتل وأصاب مئات آلاف الأشخاص حول العالم.

ونشرت وزارة الصحة، صورة عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، تظهر فيها أيدى تصفق للعاملين فى المجال الصحى تحية وتقدير لجهودهم ودور الهام فى التصدى للفيروس التاجى، وكتبت صفحة الوزارة، فى تعليقها على الصورة - التى تحمل شعار وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة يونيسف - "فى الوقت الصعب اللى احنا فيه، بنوجه كل الدعم والتحية للعاملين فى القطاع الصحى فى مصر اللى فى مواجهة مباشرة كل يوم مع الوباء.. فيروس كورونا".





ويشار إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كانت قد استعرضت، الخميس، تحليل بيانات الوضع الوبائى لفيروس كورونا المستجد فى جمهورية مصر العربية مقارنة بالوضع الوبائى ببعض دول الشرق الأوسط وبعض الدول التى تفشى بها المرض، حيث إن متوسط عدد الإصابات بمصر 7 إصابات لكل مليون مواطن، وما زال متوسط عدد الوفيات 0.4 لكل مليون مواطن، موضحة أن متوسط عدد الإصابات ببعض دول الشرق الأوسط بلغ من 17 إلى 500 إصابة لكل مليون، بينما بلغ متوسط حالات الوفاة من حالة وفاة واحدة لـ36 حالة لكل مليون مواطن.

وتابعت الوزيرة أن متوسط عدد الإصابات بالدول التى حدث بها تفشى تجاوز 2000 حالة إصابة و200 حالة وفاة لكل مليون مواطن، مؤكدة أن الزيادات فى الإصابات فى مصر تتوافق مع المعدلات المتوقعة بالنسبة لكل أسبوع، موضحة أن مصر مازالت من أقل معدلات الإصابة عالمياً بالنسبة لعدد السكان.

ولفتت الوزيرة إلى أنه وفقًا لما تم رصده من قبل فرق الرصد والتقصي، تبين عدم التزام بعض العائدين من الخارج والمخالطين للحالات الإيجابية بإجراءات العزل الذاتى لمدة 14 يومًا، مما ساهم فى زيادة عدد الإصابات، حيث ناشدت كل القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم، اتباع الإجراءات التى اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل الذاتي، والتى تم الإعلان عنها فى بيانات إعلامية وعبر وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى نشرها على الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.