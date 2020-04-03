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هيئة قناة السويس تشارك فى حملة تعقيم وتطهير شوارع الإسماعيلية.. صور

الجمعة، 03 أبريل 2020 11:20 م
هيئة قناة السويس تشارك فى حملة تعقيم وتطهير شوارع الإسماعيلية.. صور تطهير شوارع الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه فى إطار المسئولية المجتمعية للهيئة، والمشاركة الفعالة في الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها كافة مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد"Covid19"، تم المشاركة في أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت المختلفة والأسواق العامة بمدينة الإسماعيلية، وذلك ابتداءً من أمس الخميس وعلى مدار عشرة أيام متتالية في الساعة السابعة مساءً فور بداية موعد الحظر.

أضاف، رئيس هيئة قناة السويس، أن أعمال التطهير والتعقيم المناطق الآتية: "شارع العشريني، ومساكن الهيئة بشارع عرايشية مصر والفروسية ونمرة 6 والبوليس الدولي والشيخ زايد، وشارع الثلاثيني، وطريق بورسعيد، والإرسال، وسوق حى السلام، وسوق بورسعيد، وسوق الجمعة، وسوق الحرفي، وموقف حى السلام، وموقف الفردوس، وموقف السيارات الرئيسي، وجراج الهيئة".

كانت هيئة قناة السويس، قد قالت اليوم، إنه تم تعديل مواعيد تشغيل معدية نمرة 6، ومعديات القنطرة للسيارات والأفراد، انطلاقًا من الدور المجتمعى للهيئة بالربط بين ضفتى القناة، وحرصًا على سلامة المواطنين ومنع تكدس السيارات والأفراد ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد COVID 19.

وأضافت هيئة قناة السويس، أن المواعيد الجديدة لتشغيل معدية نمرة 6، والقنطرة للسيارات والأفراد، من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً، اعتبارًا من اليوم الجمعة حتى انتهاء فترة الحظر، بدلاً من المواعيد السابقة التى كانت تعمل بها سابقا وهى من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء.

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الفريق أسامة ربيع

رئيس هيئة قناة السويس

تعقيم شوارع الاسماعيليه

كوورنا

الاسماعيليه

اخبار

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