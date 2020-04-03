اليوم السابع
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نقل 7 أطنان قمامة من المقالب العشوائية بالشرقية للمدفن الصحى بالخطارة

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:29 م
نقل 7 أطنان قمامة من المقالب العشوائية بالشرقية للمدفن الصحى بالخطارة جانب من نقل القمامة
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قيام وحدة التدخل البيئي السريع برفع 7 آلاف و300 م3 قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمراكز ( الزقازيق بمنطقة الغار- ههيا - منيا القمح – فاقوس – القنايات – أبوكبير - كفر صقر- أولاد صقر )  خلال شهر مارس  2020 وذلك للحد من الأوبئة والأمراض والفيروسات والوقاية من فيرس كورونا المستجد، وللتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين .

ومن جانبه أوضح  فخري عبد العزيز مستشار المحافظة لشئون البيئة والنظافة والتجميل، أن وحدة التدخل البيئي السريع قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام  ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحي والتنبية على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بتلك الأماكن وتسويرها حفاظا عليها وحتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخري تتسبب في إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل أن عمليات رفع المخلفات تمت  باستخدام 13سيارة (تريلا –نقل – قلاب) و2 لودر بواقع 231 نقلة  تم توصيلها  للمدفن الصحي بالخطارة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

ونفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز  و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على  السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع  حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية  وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.


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