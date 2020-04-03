نقل وحدة الغسيل الكلوى بكفر الزيات إلى المركز الطبى ومستشفى الحميات

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه يتم تجهيز وحدة غسيل كلوى بمستشفى حميات كفر الزيات والمركز الطبى، وذلك لنقل وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى كفر الزيات العام تخفيفا على الأهالى ورفع المعاناة عنهم لراحة المرضى وعدم التنقل خارج مركز كفر الزيات، وذلك بناء على تعليمات محافظ الغربية .

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة الصحة بالغربية لمستشفى حميات كفر الزيات العام والمركز الطبى ، يرافقه صلاح الحصاوى نائب دائرة كفر الزيات بالبرلمان، والدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالغربية، والدكتور ايمن الملاح مدير مستشفى كفر الزيات العام

وأشار "حميدة" إلى أنه ستتم تجهيزات وحدتى الغسيل الكلوى بمستشفى حميات كفر الزيات والمركز الطبى بمساهمة من النائب صلاح الحصاوى ، وذلك حفاظا على مرضى الفشل الكلوى وعدم تعرضهم العدوى كإجراء احترازى ووقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه تقرر نقل وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى كفر الزيات العام إلى مستشفى حميات كفر الزيات والمركز الطبى نظرًا لأن أماكن وحدات الغسيل لها مواصفات خاصة وصرفًا خاصًا، وبعد دراسة ومراجعة المقترح الخاص بشأن هذا الصدد، تم الاقرار بشكل نهائى حرصًا على المرضى وعدم تحميلهم معاناة بجانب معاناة المرض.