اليوم السابع
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نقابة صيادلة الإسكندرية تطلق مبادرة لتوفير "جل" مطهر للصيدليات

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:57 ص
نقابة صيادلة الإسكندرية تطلق مبادرة لتوفير "جل" مطهر للصيدليات الدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن النقابة سعت منذ بداية أزمة المطهرات للتواصل مع عدد من شركات الإنتاج بالقاهرة والإسكندرية، إيمانا من أعضائها بالواجب القومي ودعم الاحتياجات الملحة للمواطن المصري من مصدرها الأصلى، وهو الصيدليات العامة و محاربة السوق السوداء، مشيرا إلى أنه تم عمل مبادرة لتوفير "جل مطهر" للصيدليات العامة وبسعر مخفض للجمهور.

وأوضح الشافعى، أنه سيتم منح كميات للصيدليات، بحد أقصى 40 عبوة لكل صيدلية، شرط استلام الصيدلي بنفسه مع أصل ترخيص الصيدلية، من خلال مقر النقابة بسموحة، يوميا من الساعة 10 صباحا للساعه 3 عصرا، أو التوجه لفرع النقابة بالعجمي يوميا، من الساعه 10 صباحاً للساعه 3 عصرا.

وأضاف: أما بالنسبة لتوفير النواقص من الكحول فتم القيام بزيارات خلال الأسبوع الماضي لشركة السكر والتقطير بالحوامدية، وتم التواصل مع الإدارة لجلب كميات من الكحول تركيز 95 ٪ وتوزيعها على الصيدليات بحصة لضمان عدالة التوزيع وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل فور اتمامها، موجها الشكر للجنة الصيدليات الأهلية بنقابة صيادلة الاسكندرية، لإتمام هذه المبادرة ، لافتا إلى أن النقابة توفر للصيادلة الحكوميين وغير أصحاب الصيدليات 5 عبوات،

وقالت نقابة الصيادلة الفرعية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي، إنه في الوقت الذي يمر به العالم أجمع ومصر، بإجراءات غير مسبوقة، تتمثل في تحديات تمس المواطن وصحته للعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، فإن نقابة صيادلة الإسكندرية تؤكد أن الصيدلى سيظل جنبا إلى جنب مع المواطن مؤديا واجبه الوطني فى التوعية بالوقاية من المرض، وقد بدأت النقابة بشكل رسمي بالتعاون مع محافظة الاسكندرية حملتها علي الارض علي مستوي الصيدليات وغيرها من الهيئات.


نقابة الصيادلة

صيادلة الاسكندرية

مطهرات

كحول

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