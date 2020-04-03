اليوم السابع
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ميناء الإسكندرية: نواصل التعقيم والاحتياطات الوقائية مع السفن ضد كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:29 م
ميناء الإسكندرية: نواصل التعقيم والاحتياطات الوقائية مع السفن ضد كورونا تعقيم ميناء الاسكندرية
كتب رضا حبيشى

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أكدت هيئة ميناء الإسكندرية استمرارها فى أعمال التطهير والتعقيم بالميناء ضمن الإجراءات الحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا، مع الاستمرار في توفير ولصق ملصقات التوعية عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.
 
وكشفت هيئة الميناء أن الميناء يتبع كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، لافتة إلى توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وجاهزية الإدارات المختصة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.
 
كانت موانئ الإسكندرية والبحر الأحمر ودمياط وبورسعيد أعلنت الطوارئ لمواجهة فيرس كورونا المستجد (ncov- 2019)، ضمن خطة الدولة الاحترازية للتصدى للمرض ومنع انتشاره، وذلك بالتنسيق مع إدارات الحجر الصحى المواجدة فى كل ميناء، مع التشديد على ضرورة تواجد مندوبى الحجر الصحى خلال استقبال الموانئ للمراكب والسفن لمطالعة والفحص النظرى لكافة الوافدين عبر الموانئ.

وكلف المهندس كامل الوزير وزير النقل هيئات الموانئ، بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى وتشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع إدارات الحجر الصحى بكل ميناء، لمتابعة فحص الوافدين على متن المراكب والسفن التى تستقبلها الموانئ يوميا، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أن خطة التامين فى كافة منافذ الدخول للبلاد تشمل تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل، مع كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول، على أن يتم العزل الفورى لأى حالة يشتبه فى إصابتها بالفيروس.

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