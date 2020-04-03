اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 10:08 م
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موسكو تطلق نظام مراقبة لمرضى فيروس كورونا المستجد

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:00 م
موسكو تطلق نظام مراقبة لمرضى فيروس كورونا المستجد كورونا ارشيفية

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 أطلقت موسكو نظامًا لتتبع تحركات مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذين يتلقون العلاج في المنزل.
وأفادت إدارة تكنولوجيا المعلومات، في بيان لها - وفق ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /الجمعة/ - بأنه "وفقًا لمرسوم رئيس البلدية، بدأنا في استخدام تقنيات المراقبة لتتبع موقع المرضى الذين يعانون من كوفيد-19 وقرروا تلقي العلاج في المنزل".
ووفقا للإدارة الروسية، حصل أول المرضى الذين تم تشخيصهم بفيروس كورونا المستجد على الهواتف الذكية مع تطبيق للرصد مثبت مسبقًا. وأضافت إدارة تكنولوجيا المعلومات، أن مثل هذه الوسائل التقنية ستساعد المدينة في السيطرة على الالتزام بإجراءات الحجر الصحي والكشف عن حالات انتهاكه، الأمر الذي سيساعد على مكافحة المزيد من انتشار العدوى.
جدير بالذكر أنه بموجب الإجراءات الجديدة في روسيا، لا يُسمح لسكان موسكو بالخروج من منازلهم إلا لشراء الطعام أو الدواء من أقرب مكان أو للحصول على رعاية طبية عاجلة أو لتمشية الكلب أو لإخراج صناديق القمامة. 

موسكو

كورونا

الهواتف الذكية

العدوى

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