اليوم السابع
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خالد صلاح
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موريتانيا تمدد إغلاق المدارس والجامعات للحد من انتشار كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:10 ص
موريتانيا تمدد إغلاق المدارس والجامعات للحد من انتشار كورونا كورونا
أ ش أ

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قررت موريتانيا تمديد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات إلى نهاية شهر إبريل الجارى، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت وزارة التعليم الموريتانية - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية الخميس- أن تعليق الدروس بسبب انتشار فيروس كورونا سيستمر إلى غاية الثلاثين من الشهر الجاري.
وكانت الحكومة الموريتانية قد علقت الشهر الماضي الدراسة حتى الخامس من إبريل الجاري قبل أن تتخذ إجراءات للحد من انتشار الوباء.
وأغلقت موريتانيا المجال الجوي والمعابر الحديدة وفرضت نظام حظر التجول من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، كما أغلقت الأسواق، وقلصت من العمال غير الضروريين، كما ألغت كل الأنشطة الثقافية.
وسجلت موريتانيا ست حالات من الفيروس توفي واحدة وشفي اثنان ويواصل الثلاثة الباقون تلقي العلاج.


كورونا

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كورونا فى موريتانيا

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