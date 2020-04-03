موريتانيا تمدد إغلاق المدارس والجامعات للحد من انتشار كورونا

قررت موريتانيا تمديد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات إلى نهاية شهر إبريل الجارى، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت وزارة التعليم الموريتانية - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية الخميس- أن تعليق الدروس بسبب انتشار فيروس كورونا سيستمر إلى غاية الثلاثين من الشهر الجاري.
وكانت الحكومة الموريتانية قد علقت الشهر الماضي الدراسة حتى الخامس من إبريل الجاري قبل أن تتخذ إجراءات للحد من انتشار الوباء.
وأغلقت موريتانيا المجال الجوي والمعابر الحديدة وفرضت نظام حظر التجول من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، كما أغلقت الأسواق، وقلصت من العمال غير الضروريين، كما ألغت كل الأنشطة الثقافية.
وسجلت موريتانيا ست حالات من الفيروس توفي واحدة وشفي اثنان ويواصل الثلاثة الباقون تلقي العلاج.
موريتانيا تمدد إغلاق المدارس والجامعات للحد من انتشار كوروناالجمعة، 03 أبريل 2020 01:10 ص
كورونا
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت موريتانيا تمديد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات إلى نهاية شهر إبريل الجارى، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
موريتانيا تعلن تمديد الحجر الصحي للوافدين من الخارجالأربعاء، 01 أبريل 2020 01:00 ص
تسجيل أول حالة وفاة في موريتانيا جراء الإصابة بـ"كورونا"الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:00 ص
موريتانيا: العاصمة نواكشوط ومدينة كيهيدى بؤرتان لفيروس كوروناالإثنين، 30 مارس 2020 09:21 ص
موريتانيا تعلن شفاء حالتين من أصل 5 مصابة بفيروس كوروناالإثنين، 30 مارس 2020 06:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة