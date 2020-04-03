مقتل 29 شخصًا فى هجمات مسلحة غرب نيجيريا

كتب محمد عبد المجيد

قتل 29 شخصًا، فى هجمات نفذتها عصابات مسلحة بولايتى "صكتو" و"بلاتو" شمال غربى نيجيريا، وأفاد مدير أمن ولاية صكتو محمد أبو بكر صادق اليوم، أن عددًا من الأشخاص جاءوا إلى ولايتى صكتور وبلاتو على متن دراجات بخارية، وأطلقوا النار بشكل عشوائى على المواطنين، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر أيضًا عن حرق كامل لـ23 منزلًا، ونفوق أعداد كبيرة من الحيوانات.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء السعودية "واس"، كانت السلطات النيجيرية، سبق وأن حظرت ركوب الدراجات البخارية بعدد من الولايات، بسبب استخدامها فى شن هجمات مسلحة، وأحيانًا ما تحدث صراعات عنيفة عرقية بين قبائل تعمل بتربية الحيوانات فى المنطقة، وأخرى تعمل بالزراعة.