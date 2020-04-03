مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل 462 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد

أ ش أ

سجلت مقاطعة أونتاريو الكندية الرئيسية، اليوم الجمعة، 462 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل إجمالى المقاطعة إلى 3255 حالة، ويتضمن العدد الرسمى 67 حالة وفاة ، بالرغم من وجود إحصائيات غير رسمية تتحدث عن 81 حالة وفاة فى المقاطعة.

وينتظر 1245 شخصا، نتائج الاختبارات التى تم إجراءها ، أى أقل من 800 يوم الخميس ، وقد تم إجراء ما مجموعه 66753 اختبارا على مستوى المقاطعة.

وأظهرت بيانات من الوكالة المعنية بالصحة العامة فى كندا، يوم أمس الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد تخطى عشرة آلاف بينما زاد عدد الوفيات إلى 127 بما يشكل ارتفاعا بنسبة 21 %.

وأضافت الوكالة أن عدد المصابين زاد إلى 10132 من 9017 أمس الأربعاء الذى كان عدد حالات الوفاة فيه 105.

رصدت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، مليارى دولار لشراء لوازم طبية فى الأسابيع المقبلة، فى إطار جهودها لمواجهة تفشى فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وكشف رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، خلال مؤتمره الصحفى اليومى فى أوتاوا، عن توقيع اتفاقيات مع 3 شركات لشراء أجهزة التنفس الصناعية والكمامات الطبية وأدوات فحص الكشف عن الفيروس وغيرها من المستلزمات الطبية.