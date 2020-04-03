اليوم السابع
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مصرع 21 شخصًا فى نيجيريا بالكوليرا

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:14 م
مصرع 21 شخصًا فى نيجيريا بالكوليرا الكوليرا
كتب كامل كامل

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لقى 21 شخصًا مصرعهم، إثر الإصابة بوباء الكوليرا جنوب شرقى نيجيريا، حسبما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح مسؤول منظمة الصحة العالمية بولاية ابونى جنوب شرقى نيجيريا اييو نورا، أنه تم الدفع بالأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة إلى المناطق التى سجلت فيها إصابات بالوباء، مشيرًا إلى أنه يوجد حالة ذعر بين المواطنين بسبب المرض.

وشدد على أن المنظمة قامت باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون انتقال الوباء إلى الولايات المجاورة.

وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري أمر  الأحد الماضى بوقف التنقل في لاجوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يوما.

وقال بخاري في كلمة نقلها التلفزيون إن هذه القيود ستبدأ الساعة 11 مساء يوم الاثنين.

 وأضاف أن هذه القيود ستسري على ولاية أوجون المجاورة للاجوس.

وقد أعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض في تغريدة اليوم، الاثنين، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وأضاف أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 67 عاما، وعاد من رحلة علاج في بريطانيا، وكان يعاني من مشاكل صحية مزمنة من بينها ورم نخاعي متعدد وداء السكري وكان يخضع للعلاج الكيماوي.

كان مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا، قال قبل أيام إن الدولة منعت دخول الوافدين من 13 دولة من الدول الأكثر تضررا بوباء كورونا، أضاف المركزأن جميع الدول المدرجة في القائمة رُصد بها أكثر من ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان.

وأردف المركز "نحث مواطنينا على الحد من السفر غير الضروري لهذه الدول"، مضيفا أن الحكومة علقت مؤقتا إصدار جميع التأشيرات التي تُمنح عند الوصول.

 


الكوليرا

نيجيريا

فيروس كورونا

رئيس نيجيريا

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