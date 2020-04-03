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مسيرة بسيارات الإسعاف فى كولومبيا احتجاجا على عدم توفر معدات علاج كورونا.. فيديو

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:03 م
مسيرة بسيارات الإسعاف فى كولومبيا احتجاجا على عدم توفر معدات علاج كورونا.. فيديو احتجاج بسيارات اسعاف فى كولومبيا
كتب محمد شعلان

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احتج عاملون فى مجال الرعاية الطبية فى العاصمة الكولومبية بوغوتا على عدم توفر معدات طبية سواء وقائية للأطباء والممرضين أو مستلزمات طبية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا الجديد فى مستشفيات المدينة، وعرضت قناة روسيا اليوم، فيديو لاعتراض العاملين على ضعف الإمكانيات بطريقة مختلفة، حيث استقلوا سيارات الإسعاف ونظموا مسيرة بالسيارات فى شوارع المدينة على صوت منبهات الأسعاف احتجاجا على ضعف أداء الحكومة فى مواجهة وباء كورونا الجديد.

 

 

وكان قد أعرب الرئيس الكولومبى إيفان دوكى، عن شكره وامتنانه لجميع الأطباء والممرضات والعاملين فى المجال الصحى، من خلال عملهم الدؤوب والمهنى فى مواجهة تفشى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" فى البلاد.

 

احتجاج بسيارات اسعاف فى كولومبيا
احتجاج بسيارات اسعاف فى كولومبيا

 

وقال دوكى، عبر حسابه الرسمى على انستجرام: "فى اليوم الثالث من الحجر الصحى، أود أن أعرب عن امتنانى لجميع الأطباء والممرضات والعاملين المساعدين فى القطاع الصحى، من خلال عملهم والتزامهم واحترافهم فى مواجهة بلادنا COVID-19".

 

كما أثنى دوكى، على عمل أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة الذين يضمنون الأمن فى البلاد أثناء فترة العزل الإلزامى الوقائى.

 

وكان الرئيس الكولومبى إيفان دوكى، أعلن دخول بلاده العزل الصحى الإجبارى، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، كما صرح أن بلاده ستغلق حدودها حتى 30 مايو لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وأعلن دوكى، أن بلاده ستغلق حدودها مع فنزويلا فى إطار الجهود المبذولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل فنزويلا أول حالتى إصابة مؤكدة بالفيروس، وقال دوكى، فى تغريده عبر حسابه على تويتر، مؤكدا أن حدود بلاده مع الإكوادور ستظل مفتوحة مع زيادة السيطرة والتنسيق فيما بين الدولتين.

 

كما طالب سجناء في سجن لا موديلو في بوجوتا بدولة كولومبيا، بتدابير صحية حكومية ضد تفشى فيروس كورونا، وهذا ما أسفر عن القيام بأعمال شغب نتج عنها الكثير من الفوضى داخل السجن وسقوط بعض الضحايا.


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