اليوم السابع
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مستشفى العجمى: ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا لـ33 حالة حتى الآن

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:00 ص
مستشفى العجمى: ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا لـ33 حالة حتى الآن مستشفى العجمى
الإسكندرية جاكلين منير

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أكدت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية "مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا"، أنه حتى الآن، قد تم خروج 33 حالة بعد تماثلهم للشفاء من المرض.

وأكدت مدير مستشفى العجمى النموذجى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع فريق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبي والتفانى فى معالجة المصابين، وقالت:" نشعر بسعادة كبرى عند تماثل إحدى الحالات للشفاء وخروجها بعد التعافى"، مضيفة أنه تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية ضمن مستشفيات العزل بالجمهورية تحت رعاية وزارة الصحة، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت إنه يتم الاحتفال بكل حالة تخرج من المستشفى تعبيرا عن السعادة بحالات الشفاء، مشيدة بدور الجهات المعنية الأخرى فى التشجيع ورفع الروح المعنوية للأطقم الطبية داخل المستشفى، وبالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتعد مستشفى العجمى النموذجى، "مستشفى الحجر الصحى بالإسكندرية"، هى خط الدفاع الأول عن الإسكندرية ضد فيروس كورونا، حيث تم تخصيص المستشفى من قبل وزارة الصحة لتكون المستشفى الخاص باستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، بعد أن تم تجهيزها بكافة الأجهزة الطبية الحديثة للتعامل مع هذا الفيروس، وسجلت المستشفى مؤخرا ارتفاع معدلات الشفاء بها، حتى بلغت حالات الشفاء 33 حالة حتى الآن، حيث ترتفع معدلات الشفاء يوما بعد يوم، ويتم خروج حالة أو أكثر يوميا من المستشفى بعد التعافى والشفاء من المرض.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مستشفى العزل بالإسكندرية، وهو مستشفى العجمى المركزى، يقوم بدور بطولى لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية تقوم بالاستعداد الكامل والمسبق لمواجهة والحد من انتشار الفيروس، وفى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تقوم الإسكندرية حاليا بإعداد وتجهيز 3 مستشفيات أخرى كإجراء احترازى وتجيزها بالمعدات والأجهزة الطبية المطلوبة.


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