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مستشار ترامب: الرئيس أبلغ روسيا والسعودية بأن يتوقفا عن 'التواطؤ' وإغراق السوق بالنفط

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:40 م
مستشار ترامب: الرئيس أبلغ روسيا والسعودية بأن يتوقفا عن 'التواطؤ' وإغراق السوق بالنفط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال المستشارالاقتصادى بالبيت الأبيض كودلو إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ روسيا والسعودية بأن تتوقفا عن 'التواطؤ' وإغراق السوق بالنفط، وأكد أن  ترامب سيتصدى لأي محاولات للتواطؤ في أسواق الطاقة تؤثر على الصناعة الأمريكية.

وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن د.أنتونى فوتشى أبرز خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة ومدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية، وعضو خلية الأزمة الخاصة بكورونا بالبيت الأبيض، أعرب عن اعتقاده بأنه يجب إصدار أمر بالبقاء فى المنزل بكل الولايات للمساعدة على وقف انتشار فيروس كورونا.

 

 وخلال مقابلة مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية، سأل المذيع أندرسون كوبر، فوتشى بحكم معرفته العلمية، هل من المنطق أن بعض الولايات لا تزال لم تصدر أوامر بالبقاء فى المنزل حتى الآن. ومن بين الولايات التى لم تصدر مثل هذه الأوامر بعد ألاباما وأيوا وميزورى وثاوث كارولينا ويوتاه وأركنساس. وواصل المذيع سؤاله، قائلا: هل ينبغى أن يكون هناك توجيها فيدراليا بشأن هذا، ألا يجب أن يكون الجميع متفقين فى هذا الشأن، فرد فوشى، قائلا: نعم إنه يعتقد هذا، ولا يفهم لماذا لا يحدث هذا.

 وتابع قائلا:"إن التوتر بين الأوامر الفيدرالية وحقوق الولايات فى فعل ما تريد شىء لا يستطيع الخوض فيه، لكن بالنظر إلى ما يحدث فى البلاد، لا يفهم لماذا لا يتم ذلك، مشددا على ضرورة أن يكون هناك أمرا فيدراليا بالبقاء فى المنزل".

 

وأشارت نيوزويك إلى أن آراء فوتشى تتعارض مع بيان ترامب خلال مؤتمر يوم الأربعاء، حيث قال إنه لا يخطط لإصدار أمر وطنى بالبقاء فى المنزل. وقال ترامب إنه يعتقد أن هذا القرار متروك للحكام بما أن الفيروس يؤثر على كل ولاية بطريقة مختلفة.

 

وأوضحت نيوزويك أن الولايات العشر التى لا يوجد بها أوامر بقاء بالمنزل يحكمها جمهوريون. ورغم ذلك، بعض رؤساء المدن الكبرى داخلها أصدروا أوامر بالبقاء فى المنزل للسكان المحليين بها.


دونالد ترامب

السعودية

روسيا

النفط

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