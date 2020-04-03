مراكز أمريكية تسجل 239279 حالة إصابة و5443 وفاة بفيروس كورونا

رويترز

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، 239279 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهى زيادة بواقع 26135 حالة عن الإحصاء السابق وقالت إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 930 إلى 5443.

وسجلت المراكز حصيلتها لعدد حالات الإصابة بالمرض التنفسى المعروف باسم كوفيد-19، الذى يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثانى من أبريل نيسان مقارنة بإحصائها قبل يوم.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة، الحالات التى تسجلها كل ولاية.

وكان قناة سكاى نيوز قد أفادت فى خبر عاجل لها، أن ولاية نيويورك الأمريكية تسجل 562 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالى إلى 2935.

من جانب آخر ومع دخول وباء كورونا شهره الثانى، بدأت أعداد ضحايا كورونا فى فرض ضغوط شديدة على قدرة المدينة على استيعاب موتاها. ومع وفاة أكثر من ألف شخص حتى الآن بنيويورك وحدها، وتوقع سقوط آلاف آخرين، يعمل مسئولو المدينة بجد لمواجهة حالة الطوارئ.