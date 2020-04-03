اليوم السابع
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مدينة القرنة توزع 2000 شنطة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا غرب الأقصر.. صور

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:41 ص
مدينة القرنة توزع 2000 شنطة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا غرب الأقصر.. صور توزيع 2000 شنطة غذائية للأسر الأكثر إحتياجاً غرب الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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استمراراً لسلسة التكافل المجتمعى بين أبناء محافظة الأقصر فى تلك الظروف الراهنة، أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، أن المدينة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وزعت 2000 شنطة مواد غذائية مجاناً على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك مع تطبيق حظر التجول مؤخراً من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واحتياج عدد كبير من الأسر الفقيرة للدعم بصورة كبيرة لمقاومة الظروف فى تلك الأزمة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة القرنة - فى بيان صحفى - أنه تم خلال الساعات الماضية التنسيق بين أهل الخير فى تجميع كميات السلع الغذائية الأساسية فى حياة ومنازل المواطنين، وتم تجميع 2000 شنطة مواد غذائية، حيث يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك لدعم الجهود التى تبذلها الدولة من خلال برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.

وكان قد استقبل محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، خلال الأيام الماضية، عددا من المساعدات الغذائية المقدمة من رجال السياحة والقيادات الشعبية بالأقصر، وذلك دعماً لمستشفى العزل بمركز إسنا والطاقم الطبى والمصابين بفيروس كورونا داخلها، وذلك فى إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر بالتعاون لتقديم الدعم لطاقم مستشفى إسنا الجديدة والنزلاء داخل المستشفى، وفى ظل ترابط المجتمع المدنى وقطاع السياحة، ووجه رئيس مدينة إسنا، الشكر لرجال وزارة الصحة من الفرق الطبية وفرق التمريض والعاملين وأفراد الأمن والخدمات داخل مستشفى إسنا، وكذلك كل الشكر لرجال السياحة والقيادات الشعبية بالأقصر، وذلك لدورهم الكبير فى دعم المصابين داخل المستشفى فى مسيرتهم العلاجية من الفيروس، وشملت المساعدات تقديم مياة معدنية وعصائر ومشاريب سخنة ومأكولات للفطار ومعلبات.

1 مدينة القرنة تعلن توزيع 2000 شنطة غذائية
 مدينة القرنة تعلن توزيع 2000 شنطة غذائية
 
تجهيز الشنط الغذائية للاهالى غرب الأقصر
تجهيز الشنط الغذائية للاهالى غرب الأقصر
 
توزيع 2000 شنطة غذائية للأسر الأكثر إحتياجاً غرب الأقصر
توزيع 2000 شنطة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً غرب الأقصر

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