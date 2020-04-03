مدير عام الزراعة بالشرقية: حصدنا 50% من محصول البنجر ومستمرون حتى مايو

الشرقية -فتحية الديب

قال المهندس علي لاشين، مدير عام الزراعة بالشرقية، إنه تم حصاد 50% من المساحة المنزرعة بمحصول البنجر بالمحافظة حتى الآن.

وأضاف مدير عام الزراعة بالشرقية، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المساحة المنزرعة من البنجر بالمحافظة تبلغ 79 ألف فدان، فهو محصول مربح ويأتي في الأهمية بعد محصول القمح مباشرة، وتتركز زراعته في المراكز الشمالية للمحافظة وتحديدًا صان الحجر ومنشأة أبوعمر وأولاد صقر وكفر صقر، وهو محصول شتوي مبكر، وبدأنا في حصاد العروة المبكرة منه في النصف الثاني من شهر فبراير الماضي، ومستمرون في الحصاد حتي شهر مايو، لحصد العروة الثالثة المتأخرة من المحصول.

يذكر أن المحافظة شهدت إقبالاً غير مسبوق على زراعة بنجر السكر، حيث تمت زراعة 79 ألف فدان من البنجر، هذا العام، بزيادة قدرها 10 آلاف فدان عن العام الماضى، ويرجع ذلك لإنتاجيته المرتفعة وسهولة تسويقه ولتحقيق عائد مجزٍ للفدان، وكانت زراعة بنجر السكر قد بدأت بالشرقية عام 1995 بزراعة 40 فدانًا، ثم انتشرت زراعتة وتزايدت عامًا بعد عام حتى بلغت 79 ألفًا، فى جميع المراكز بصفة عامة، ولكن تتم زراعته بشكل أوسع فى المراكز الشمالية، وهى مراكز منشأه أبوعمر والحسينية وصان الحجر أوولاد صقر وكفر صقر، لارتفاع نسبة الملوحة بها وهذا الإقبال لم يأت من فراغ بل للتيسيرات التى يتم تقديمها للمزارعين، والتى تتمثل فى توزيع التقاوى المنتقاة التى تحقق إنتاجية مرتفعة تصل إلى 45 طنًا فى الفدان وكذلك تسوية الأرض بالليزر وحرثها تحت التربة ومنح المزارعين رشة مجانية لمكافحة دودة القطن ورشة مخصبات علاوة على الدعم الفنى من خلال مراكز البحوث المختصة بالسكر وسهولة تسويقه.

وتقوم شركات السكر، بإبرام عقود مع المزارعين لاستلام المحصول من المزارعين من الحقول، وزراعة بنجر السكر تتم على 3 عروات بدءًا من شهر أغسطس وحتى منتصف نوفمبر وتم تدريب 20 أخصائيًا على طرق زراعة البنجر وتكليفهم بالإشراف على زراعات البنجر منذ بذر التقاوى وحتى حصادة خلال 21 يومًا فى شهر فبراير.